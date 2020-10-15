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Fethiye’de sürat teknesi karaya vurdu, 5 turist yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 11:59 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir sürat teknesinin karaya vurması sonucu Yeni Zelanda uyruklu 5 turist yaralandı.Edinilen bilgiye göre, içinde Yeni Zelandalı 5 turist bulunan sürat teknesi gece saatlerinde, Foça Mahallesi Çalış Plajı Kuş Cenneti mevkiisinde karaya vurdu.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir sürat teknesinin karaya vurması sonucu Yeni Zelanda uyruklu 5 turist yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, içinde Yeni Zelandalı 5 turist bulunan sürat teknesi gece saatlerinde, Foça Mahallesi Çalış Plajı Kuş Cenneti mevkiisinde karaya vurdu. Çarpmanın etkisiyle teknede bulunan turistler bottan savruldu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istemesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.
Hastanede yapılan kontrollerde turistlerin alkollü olduğu öğrenildi.

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