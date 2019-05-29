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Fethiye'de tarihi eser operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 14:13 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda tarihi değer taşıdığı değerlendirilen eserler ele geçirdi.

Fethiye'de tarihi eser operasyonu

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda tarihi değer taşıdığı değerlendirilen eserler ele geçirdi.
Esenköy Mahallesi'nde yaşayan Ö.Ç.'nin evinde tarihi eser bulunduğu bilgisini alan jandarma ekipleri, dün saat 07.00 sıralarında operasyon düzenledi. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla yapılan aramada, evin yakınındaki depoda, değişik ebatlarda tarihi değer taşıdığı değerlendirilen 27 parça eser ele geçirildi. Eserler arasında taştan yapılan eşyalar, altın küpe, eski bir silah da bulunduğu bildirildi. Ayrıca bir de dedektör bulundu.
Gözaltına alınan Ö.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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