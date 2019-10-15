HABER

Fethiye'de tefecilik çetesi operasyonu: 21 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 14:48 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yüksek faizle borç para vererek, ödemeyenleri tehdit ettikleri ileri sürülen çeteye yönelik polisin düzenlediği operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı.

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yüksek faizle borç para vererek, ödemeyenleri tehdit ettikleri ileri sürülen çeteye yönelik polisin düzenlediği operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ekonomik sıkıntı çeken kişilere yüksek faizle borç para verip, ödemeyenleri tehdit ederek, haksız kazanç sağladığı ileri sürülen tefecilik çetesini 3 ay süreyle teknik ve fiziki takibe aldı. Çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri belirlenen çete ile ilgili gerekli delillerin toplanmasının ardından polis, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçti. Çete üyelerine yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, savcılık tarafından 'tefecilik' suçundan haklarında yakalama kararı verilen 21 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalar sürdürülürken, çeşitli miktar ve isimler ile düzenlenmiş çok sayıda çek ve senetle çelik kasa içinde saklanan tabanca ile borç para verilen kişilerin isimlerinin yazılı olduğu defter ele geçirildi. Şüphelilerin, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürülecekleri bildirildi.

PARTNER Şimdi görenler tanıyamıyor! Şimdi görenler tanıyamıyor!
Turistleri taşıyan otobüsün çarptığı trafo direği, evin üzerine devrildiTuristleri taşıyan otobüsün çarptığı trafo direği, evin üzerine devrildi
Kocaeli’de 2 kişinin öldüğü yangın baba cinneti çıktıKocaeli’de 2 kişinin öldüğü yangın baba cinneti çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'a şok sözler

Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'a şok sözler

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.