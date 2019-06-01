HABER

Fethiye'de uyuşturucuya 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 10:00 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Fethiye'de uyuşturucuya 2 gözaltı

Cavit AKGÜN / FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, dün öğle saatlerinde, Kayaköy Mahallesi'ndeki bir eve uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Narkotik madde arama köpeği Çimen'in de destek verdiği aramada 1 kilo 50 gram skunk, 50 gram likit esrar, 10 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, 1 esrar öğütme aparatı ve uyuşturucu satışından elde edilen bir miktar para ele geçirildi. Operasyonda F.T ve M.D.Y. gözaltına alındı. 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
FOTOĞRAFLI

Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi
1 dakikada 150 bin TL'lik hırsızlık yaptılar1 dakikada 150 bin TL'lik hırsızlık yaptılar
Bursa’da gölette kaybolan çobanın cesedi bulunduBursa’da gölette kaybolan çobanın cesedi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

Ve Selçuk İnan imzayı atıyor! İnanılmaz maaş...

Ve Selçuk İnan imzayı atıyor! İnanılmaz maaş...

Komşuda korkutan deprem!

Komşuda korkutan deprem!

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

ABD'nin Virginia eyaletinde silahlı saldırı: 12 ölü, 4 yaralı

ABD'nin Virginia eyaletinde silahlı saldırı: 12 ölü, 4 yaralı

Trump, Twitter'dan duyurdu: 18 Haziran'da ilan edeceğim

Trump, Twitter'dan duyurdu: 18 Haziran'da ilan edeceğim

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.