Fethiye'de uyuşturucuya 2 gözaltı

Cavit AKGÜN / FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, dün öğle saatlerinde, Kayaköy Mahallesi'ndeki bir eve uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Narkotik madde arama köpeği Çimen'in de destek verdiği aramada 1 kilo 50 gram skunk, 50 gram likit esrar, 10 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, 1 esrar öğütme aparatı ve uyuşturucu satışından elde edilen bir miktar para ele geçirildi. Operasyonda F.T ve M.D.Y. gözaltına alındı. 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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