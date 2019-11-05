HABER

Fethiye'de yelkenli yatların yarışı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 18:21 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yelkenli yatların yarıştığı 17'nci Sonbahar Göcek Yarış Haftası başladı.

Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yelkenli yatların yarıştığı 17'nci Sonbahar Göcek Yarış Haftası başladı.
Göcek Yat Kulübü ile bir marina işletmesinin iş birliğinde Göcek Körfezi'nde gerçekleştirilen yarışlara, 12 ülkeden 108 yat ve 768 yelkenci katıldı. Sabah saatlerinde hazırlıklarını tamamlayan yelkenciler, yaklaşık 4 saat uygun rüzgarın oluşmasını bekledi. Rüzgarın yeterli seviyeye ulaşmasının ardından sınıflara ayrılan yatlar. yarışa başladı. 9 Kasım'da sona erecek yarışların ardından dereceye giren yat ve yelkencilere ödülleri verilecek. Göcek Yat Kulübü Başkan Yardımcısı Onur Ugan, etkinliğe katılımın her yıl artarak devam ettiğini söyledi. Turizm sezonun bittiği kasım ayında yatçıları Göcek'te ağırlayarak turizme değer katmaktan mutlu olduklarını belirten Ugan, oldukça çekişmeli yarışlar izlediklerini kaydetti.

FOTOĞRAF

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Çikolata fabrikasında makineye sıkışan işçi öldüÇikolata fabrikasında makineye sıkışan işçi öldü
MSB paylaştı! Asker böyle paylaştıMSB paylaştı! Asker böyle paylaştı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Doğum gününe özel üstsüz poz

Doğum gününe özel üstsüz poz

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Jandarma adeta etten duvar ördü

Jandarma adeta etten duvar ördü

Pendik'te hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! İstekleri şaşırttı

Pendik'te hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! İstekleri şaşırttı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB paylaştı! Asker böyle paylaştı

MSB paylaştı! Asker böyle paylaştı

İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması

Gündeme bomba gibi düşen 'ıspanak' için flaş açıklama

Bitlis’te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu

Acı haber! Sürü uçurumdan düştü

Şimdi gözler deprem sonrası oluşacak büyük yangınlara çevrildi!

Deprem için yeni bir uyarı geldi! Gözler oraya çevrildi

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili flaş gelişme

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili flaş gelişme

İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'nin "Çubuk iddiaları"na raporla yalanlama

İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'nin iddialarına cevap!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.