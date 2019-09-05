Fethiye'de yükümlüler okulları eğitime hazırladı

Kaymakamlık, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol çerçevesinde, hem denetimli serbestlik uygulamasıyla yükümlülerin topluma uyum sağlamaları hem de yaz tatilinde okulların eksikliklerinin giderilmesi amacıyla ilçedeki okullarda çalışma yapıldı.

Okulların yeni eğitim öğretim dönemine hazır olduğunu belirten Şahiner, "Kurumlar arasında yapılan protokolle de hükümlüler 6 okulun bakımını yaptı. Şu anda öğretmen açığımız yok. Önümüzdeki hafta en iyi şekilde eğitim öğretime başlamak istiyoruz. Okullarımızın güvenliği ile ilgili çalışmaları yaptık. Bu yıl ana okulu ve birinci sınıf olmak üzere 2 bin 134 öğrencimiz için kura çekimi tamamlandı." şeklinde konuştu.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker ise eğitime yönelik yapılan her işin güzel ve hayırlı olduğunu dile getirdi. Eker, benzer projelerle topluma yararlı işler yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

