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Fethiye'de yükümlüler okulları eğitime hazırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 14:57 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde denetimli serbestlik kapsamında yükümlüler, yaz tatilinde kentteki okulların boya, tadilat ve temizlik işlerini yaptı - Uygulama kapsamında görev verilen 30 yükümlü, yaz tatili boyunca 6 okulda çalıştı

MUĞLA- Muğla'nın Fethiye ilçesinde denetimli serbestlik uygulaması kapsamında 30 yükümlü, yaz tatili boyunca 6 okulun boya ve badana işlerini yaparak kurumları eğitim dönemine hazırladı.

Kaymakamlık, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol çerçevesinde, hem denetimli serbestlik uygulamasıyla yükümlülerin topluma uyum sağlamaları hem de yaz tatilinde okulların eksikliklerinin giderilmesi amacıyla ilçedeki okullarda çalışma yapıldı.

Denetimli serbestlikten yararlanan 30 yükümlünün katıldığı çalışmalarla 6 okulun boya, badana temizlik ve bakımı yapılarak okullar yeni eğitim ve öğretim dönemine hazır hale getirildi.

Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Şentürk ve protokol üyeleri çalışma yapılan Gazi Ortaokulunda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Şahiner, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçedeki 74 okulun boya, badana, bakım, çatı tadilatı ve temizlik işleriyle ilgili ciddi çalımalar yapıldığını söyledi.

Okulların yeni eğitim öğretim dönemine hazır olduğunu belirten Şahiner, "Kurumlar arasında yapılan protokolle de hükümlüler 6 okulun bakımını yaptı. Şu anda öğretmen açığımız yok. Önümüzdeki hafta en iyi şekilde eğitim öğretime başlamak istiyoruz. Okullarımızın güvenliği ile ilgili çalışmaları yaptık. Bu yıl ana okulu ve birinci sınıf olmak üzere 2 bin 134 öğrencimiz için kura çekimi tamamlandı." şeklinde konuştu.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker ise eğitime yönelik yapılan her işin güzel ve hayırlı olduğunu dile getirdi. Eker, benzer projelerle topluma yararlı işler yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

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