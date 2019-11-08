HABER

Fethiye'de zabıtadan sivil dilenci timi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 18:00 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, belediyenin zabıta ekiplerince sivil dilenci timi kuruldu.

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, belediyenin zabıta ekiplerince sivil dilenci timi kuruldu. Tim, özellikle cuma namazı öncesi dilencilere göz açtırmadı.
Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, son zamanlarda halktan gelen şikayetleri dikkate alarak, seyyar satıcı ve dilencilere yönelik tim oluşturdu. Sivil giyinen 4 kişilik tim, özellikle cami bahçeleri ve kalabalığın yoğun olduğu yerleri dolaşıyor. Gördükleri dilenci ve seyyar satıcılara müdahale ediyor. Halkın huzuru için gerekli tüm çalışmaları yaptıklarını ifade eden Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürü Sadık Bağlan, "Vatandaşlarımızın dini duygularını kullanarak, bunu meslek edinmiş insanalar gittikçe çoğalıyor. Bunlara karşı bir çalışma içerisine girdik. Vatandaşımızın huzur ve güvenini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Hemzemin geçidi kullanmadı, yük treninin çarpmasıyla öldüHemzemin geçidi kullanmadı, yük treninin çarpmasıyla öldü
Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin olduDünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan 'Murat Karayılan' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'Murat Karayılan' açıklaması

Samimi sözler: Sevişme sahnelerinde...

Samimi sözler: Sevişme sahnelerinde...

Canlı yayında Survivor sürprizi! 2. yarışmacı...

Canlı yayında Survivor sürprizi! 2. yarışmacı...

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Erkek arkadaşının ailesiyle tanışmaya gitmişti, ölüme atladı

Erkek arkadaşının ailesiyle tanışmaya gitmişti, ölüme atladı

Erdoğan'ın avukatından 'Man Adası' davası açıklaması

Erdoğan'ın avukatından 'Man Adası' davası açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Feci ölüm! Yıkıldılar

Feci ölüm! Yıkıldılar

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acı olay! Evinin kapısında asılı bulundu

Evinin kapısında asılı bulundu!

İstanbul'da yakalanan FETÖ'nün sözde 'tıp imamı' tutuklandı

'Tıp imamı' tutuklandı

Bursa'da bir günde 5 kilogram trüf mantarı topladı, zengin oldu!

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

İntihar mektubunu cebinde buldu, son anda yetişti, hayatını kurtardı

Film gibi olay! Montunun cebinde intihar mektubu buldu ve...

İran 'düşürdük' dedi! Pentagon'dan açıklama geldi

Tansiyonu yükselten olayda yeni gelişme! Pentagon açıkladı

Adana'da bıçaklandığını ailesinden saklayan kız öğrenci hastaneye kaldırıldı

Bıçaklandığını ailesinden gizledi! Bugün okulda fenalaşınca hastaneye kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.