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  4. Fethiye'deki göçmen faciasında 4 şüpheli İzmir'de yakalandı

Fethiye'deki göçmen faciasında 4 şüpheli İzmir'de yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 17:44 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde lastik botun batması sonucu 8 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği olaya ilişkin 4 şüpheli İzmir'de yakalanıp, gözaltına alındı.

Ergün TOS/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde lastik botun batması sonucu 8 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği olaya ilişkin 4 şüpheli İzmir'de yakalanıp, gözaltına alındı.
3 Ocak'ta Fethiye'nin Kızılada açıklarında, 15 kaçak göçmenin göçmenin bulunduğu değerlendirilen lastik botun battı. Arama- kurtarma çalışmalarında 3'ü kadın 8 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı.
Olayın ardından botun Fethiye'den çıkışını organize eden şüphelilerin yakalanması için Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği (GİM), Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü GİM Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Şüphelilerin İzmir'e kaçtığını değerlendiren ekipler, 2 gün süren teknik ve fiziki takip sonucu R.T., U.S., A.Ş. ve S.K.'yı bugün İzmir'de gözaltına aldı. Fethiye'ye getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Öte yandan batan lastik bottaki kayıp olduğu değerlendiren 7 kaçak göçmeni ise arama çalışmalarının havadan ve denizden sürdüğü bildirildi.

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