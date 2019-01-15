HABER

Fethiye'deki soruşturmaların yüzde 70'i takipsizlikle sonuçlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 12:55 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, geçen yıl yürütülen soruşturmaların yüzde 70'inin takipsizlikle sonuçlandığını belirtti.

Fethiye'deki soruşturmaların yüzde 70'i takipsizlikle sonuçlandı

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, geçen yıl yürütülen soruşturmaların yüzde 70'inin takipsizlikle sonuçlandığını belirtti.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Fethiye Adliyesi'nin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 2017 yılında Cumhuriyet Başsavcılığı'na yansıyarak soruşturmaya dönen dosya sayısının 13 bin 55 olduğunu belirten Başsavcı Eker, bunun geçen yıl 13 bin 413'e çıktığını kaydetti. Bu dosyalar üzerinde yapılan incelemelerin ardından 7 bin 93'ünün takipsizlikle sonuçlandığını belirten Eker, Dalaman ve Ortaca ilçelerinin ağır ceza mahkemesi davalarının da Fethiye Adliyesi'nde görüldüğünü hatırlattı. 2018 yılında Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde toplam 251 dava açıldığını belirtti.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Eker, "2018 yılının dosya sayısında, 2017 yılına göre bir artış var. Ama burada suçların niceliğinden çok niteliği önemli. Bakınca açılan dosyaların yüzde 70'i takipsizlikle sonuçlanıyor. Fethiye'de en çok yaralama, kavga ve dövüş, taksirle yaralama yani trafik kazası, tehdit ve cebir, aile içi şiddet, uyuşturucu, imar dosyaları, yağma ve gasp ile cinsel istismar dosyaları yoğunlukta" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERÜnlü isimden duygulandıran paylaşım! 'Kim bilir neredeler şimdi?'Ünlü isimden duygulandıran paylaşım! 'Kim bilir neredeler şimdi?'
Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi Adilcevaz'daÇanakkale Savaşları Gezici Müzesi Adilcevaz'da
Donmak üzereyken bulunan 15 eşek, bakımını üstlenenlere verildiDonmak üzereyken bulunan 15 eşek, bakımını üstlenenlere verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay iddia: Çekilişteki toplarla ilgili görüntülerde...

Olay iddia: Çekilişteki toplarla ilgili görüntülerde...

"CHP'nin İzmir adayı belli oldu" iddiası

"CHP'nin İzmir adayı belli oldu" iddiası

Ve G.Saray'a dev müjde! Tarık Çamdal...

Ve G.Saray'a dev müjde! Tarık Çamdal...

Memurları ilgilendiren haber! Ücretler belli oldu

Memurları ilgilendiren haber! Ücretler belli oldu

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Son ankette şaşırtan sonuç! 2009'a geriledi

Son ankette şaşırtan sonuç! 2009'a geriledi

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

İzmir'de patlama! Ölü ve yaralılar var

İzmir'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaralı flamingo ve yavru baykuşa evinde bakıyor

Yaralı flamingo ve yavru baykuşa evinde bakıyor

Adana'da dehşete düşüren ölüm! 'Biz burada oturmuyoruz, seni kim getirdi buralara...'

Dehşet! 'Biz burada oturmuyoruz, seni kim getirdi buraya'

Eksi 18 derecede durmadan ilerlediler!

Eksi 18 derecede durmadan ilerlediler!

Enes Kanter hakkında kırmızı bülten!

Enes Kanter hakkında kırmızı bülten!

İlahiyatçı Cemil Kılıç görevden uzaklaştırıldı! Açıklamalarıyla gündem yaratmıştı

İlahiyatçı Cemil Kılıç görevden uzaklaştırıldı!

Tunceli'de yoğun kar yağışı! İlçeler görünmüyor

O ilçe kar altında! Binalar bile görünmüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.