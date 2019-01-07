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Fethiyeli çiftçilerden seralarda dona karşı nöbet

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 11:51 | Son Güncelleme

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde örtü altı sebze yetiştiriciliği yapan çiftçiler, seralarında nöbet tutarak, kurdukları soba ve ısıtma sistemleriyle ürünlerini dona karşı korumaya çalışıyor.

Fethiyeli çiftçilerden seralarda dona karşı nöbet

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde örtü altı sebze yetiştiriciliği yapan çiftçiler, seralarında nöbet tutarak, kurdukları soba ve ısıtma sistemleriyle ürünlerini dona karşı korumaya çalışıyor.
Hava sıcaklığının 2-3 dereceye kadar düştüğü Fethiye'de, turfanda sebze üreten çiftçiler, meteorolojik uyarıları da dikkate alarak, seralarında 'don nöbeti' tutmaya başladı. Çiftçiler, seradaki dereceler 2'yi gösterdiğinde, içi odun dolu sobaları yakarak, ürünleri zarar görmesin diye büyük çaba harcadı.
Domates üretimi yapan Mustafa Kaya, yurt genelinde etkili olan soğukların Fethiye'de de hissedildiğini, gece için gündüzden sürekli hazırlık yaptıklarını, seralarına odun getirdiklerini belirtti. Kaya, emeklerinin heba olmaması için çaba sarf ettiklerini söyledi. Bir diğer üretici Ahmet Türedi ise seralarındaki ürünleri don vurmaması için gündüz hazırlık yaptıklarını, akşam hava sıcaklığının düşmesiyle sobaları yaktıklarını ifade etti. Türedi, "Ürünlerimize çocuğumuz gibi bakmak zorundayız, yoksa emeklerimiz boşa gider" dedi.

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