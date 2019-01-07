Fethiyeli çiftçinin don nöbeti

Sedat ÜNAL FETHİYE (Muğla), (DHA) Muğla'nın Fethiye ilçesinde örtü altı sebze yetiştiriciliği yapan çiftçiler, seralarında nöbet tutarak, kurdukları soba ve ısıtma sistemleriyle ürünlerini dona karşı korumaya başladı. Hava sıcaklığının 2-3 dereceye kadar düştüğü Fethiye'de, turfanda sebze üreten çiftçiler, meteorolojik uyarıları da dikkate alarak, seralarında 'don nöbeti' tutmaya başladı. Çiftçiler, seradaki dereceler 2'yi gösterdiğinde, içi odun dolu sobaları yaktı. Ürünleri zarar görmesin diye büyük çaba harcadı. Domates üretimi yapan Mustafa Kaya, yurt genelinde etkili olan olumsuz havanın Fethiye'de de hissedildiğini, gece için gündüzden sürekli hazırlık yaptıklarını, odun hazırladıklarını belirtti. Kaya, emeklerinin heba olmaması için çaba sarf ettiklerini söyledi. Bir diğer üretici Ahmet Türedi ise, seralarındaki ürünleri don vurmaması için gündüz hazırlık yaptıklarını, akşam hava sıcaklığının düşmesiyle sobaları yaktıklarını ifade etti. Türedi, Ürünlerimize çocuğumuz gibi bakmak zorundayız, yoksa emeklerimiz boşa gider dedi.



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