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Fethiyeli kadınlar, geleneksel dokumacılığı yaşatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 10:25 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, açılan kursa katılan 12 kadın, unutulmaya yüz tutmuş ahşap dokuma tezgahlarının başına geçerek mesleği bugüne taşıyor.

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, açılan kursa katılan 12 kadın, unutulmaya yüz tutmuş ahşap dokuma tezgahlarının başına geçerek mesleği bugüne taşıyor. Çeşitli ürünler dokuyan kadınlar, sonrasında satılması planlanan el emeği göz nuru eşyalardan gelir kazanmayı da bekliyor.

İncirköy Mahallesi'nde kadın istihdamına katkı sağlamak ve unutulan dokumacılık sanatını canlandırmak için Fethiye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce geleneksel dokuma atölyesi kuruldu. Ahşap dokuma tezgahlarının başına geçerek dokumacılığa başlayan kadınlar, yöreye özgü motiflerle masa örtüsü, kıyafet, yolluk denen halı, perde ve kilim üretmeye başladı. İşi yeni nesillere aktarılmasına öncülük eden kadınlar, ürettiklerinin satılmasıyla da ev ekonomisine katkı sağlayacak.

Kültürel mirasın gelecek nesillere öğretildiğini belirten kursiyerlerden evli ve 2 çocuk annesi Fatma Karpuz (48), "Atalarımız yapıyordu. Kursun açılması güzel oldu" dedi. İstanbul'dan 2 yıl önce gelerek İncirköy'e yerleştiğini söyleyen evli ve 1 çocuk annesi 35 yaşındaki İlknur Esendemir, "İstanbul'dan geldim. 2 senedir buradayım. Yöre halkından değilim ama yöre halkı beni sahiplendi. Ben de onların kültürünü öğrenmek istiyorum. Hayatımda ilk kez dokuma tezgahının başına geçtim. Fakat çok sevdim" diye konuştu. İncirköy Mahalle Muhtarı evli ve 2 çocuk babası 60 yaşındaki Orhan Orhun ise, "Köyümüzde önceden dokuma sanatı vardı. Fakat unutulmaya başlandı. Bunu tekrar canlandırmak için kurs açıldı. 12 kursiyer ile başladık. Bunu herkesin öğrenmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Fethiye Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ender Suat Tok çalışmayla ilgili şunları söyledi:

"Bu kursla, kültürel miras aktarılacaktır. Ayrıca yapılacak ürünlerin daha iyi pazarlanması için çalışma yapacağız. İnsanlar ürettikleri bu ürünleri satacak ve ev bütçesine katkı sağlayacaktır."

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