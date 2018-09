Fethiye'nin yerleşik yabancıları

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 5 bin 200'ü İngiliz olmak üzere yaklaşık 7 bin 600 yerleşik yabancı yaşıyor. Yabancılar, kendilerini Türk gibi hissettiklerini, ilçenin doğasına aşık olduklarını söylüyor. Sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan yabancılar, ihtiyaç sahibi aile ve öğrencilere yapılan yardımların yanı sıra hayvanların barınma ve bakımları konusunda da çeşitli kampanyalar düzenliyor.

Fethiye'de 2004 yılında yabancıların kurduğu Fethiye İnternational Grup (FİG), yardımlara öncülük ediyor. Yine birçok kesime yardım için Fethiye Kaymakamlığı'nın öncülüğünde kurulan Fethiye Turizm Tanıtım Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı (FETAV) da FİG ile birçok ortak çalışma yürütüyor. FETAV Koordinatörü Dilek Dinçer, vakfı kurduklarından beri yabancıların çok duyarlı davrandığını belirterek, "Yabancılarla beraber birçok projeye imza attık. Onların sosyal projelerde yer alması bizlere de örnek oldu" dedi.

'TÜRK- İNGİLİZ AYRIMI YOK'

FİG üyesi İngiliz Hayley Karagöz, eşinin Türk olduğunu ve 17 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirterek, "Çok güzel bir memleket. Türkçeyi öğrendik. 3 çocuğum var. Türkiye'de asla yabancılık çekmiyoruz. İngiltere'de, Londra'da büyüdüm. 4 yaşında orada sosyal sorumluluk projelerini öğrenmeye başladık. Her türlü sağlık, yaşlılık, eğitim konusunda yardımlar yaptık. Türkiye'de de örnek olmaya çalışıyoruz. İnsanlarla bilgi paylaşmak çok güzel. Fethiye'ye epey destek verdik. Türk arkadaşlarımıza anlattığımızda onlar da çok destek veriyor. Türk- İngiliz yok. Hep beraber bunları gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

'ARKADAŞLARIMLA İLETİŞİMİ SAĞLADIM'

Hayley Karagöz'ün kızı 15 yaşındaki Melia Karagöz, Türkiye'de ilk önceleri arkadaşlarıyla iletişim kurmakta zorlandığını, fakat artık hiçbir probleminin kalmadığını belirterek, "Arkadaşlarım beni İngiliz olarak kabullendiler. Hiçbir sorun olmadan onlarla iletişimi yakaladım" dedi.

'FETHİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM'

Fethiye'de 8 yıldır yaşayan ve bir de yerleşik yabancılara yönelik İngiliz Gazetesi çıkaran Lynn Ward (43) ise, "Fethiye'yi çok seviyorum. Temizlik, çocuklara yardım kampanyalarında yer almaktan çok mutlu oluyorum. Fethiye'de hiçbir yabancılık çekmiyorum. Biz Türkiye'de yaşıyorsak, burada sosyal sorumluluk projeleri üreterek topluma entegre oluyoruz. Bu da Türk toplumuyla aramızdaki bağları güçlendiriyor" diye konuştu.

'BAKIŞ AÇIMIZI DEĞİŞTİRDİLER'

FETAV bünyesinde görev alan ve yerleşik yabancılarla iletişimi sağlayan Gülşen Yegen, "Bizim de bakış açımızı değiştiriyorlar. Yaptıkları katkılarla sürekli projelerimizde yer alıyorlar. Bunlar da bize fikir veriyor. Ortak projelerde çalışıyoruz" dedi.

HER SORUNDA YANLARINDA OLUNUYOR

Yerleşik yabancılar ve gezmek için gelen turistlerin kamu kurum ve kuruluşlarındaki hizmetlerini hızlandırmak, her konuda yardımcı olmak adına hizmet veren İngiltere Fethiye Fahri Konsolosluğu temsilcisi Mustafa Şıkman, kurumlar arasındaki işbirliği ile yabancıların rahatlıkla tüm hizmetlere ulaşabildiğini söyledi. Şıkman, "Yabancılara, polis ve jandarma son derece yardımcı oluyor. Fethiye Kaymakamlığı olağanüstü çalışıyor. Tüm sorunlarında, yanlarında olunuyor. Yerleşik yabancıların sorunları daha çok belediye ilgileniyor. Fethiye'de yerleşik yabancılardan bugüne kadar bizimle ilgilenen yok diye hiçbir şey duymadım" şeklinde konuştu.

VERİLER MEMNUNİYETİN ADETA GÖSTERGESİ OLDU

Öte yandan FETAV'ın araştırmasına göre ilçede yerleşik olarak yaşayan yabancı sayısının, son 15 yılda büyük artış gösterdiği belirtildi. Buna göre 2003 yılında bin 500 olan ilçedeki yerleşik yabancı sayısının bu sene 7 bin 600 seviyelerine çıktığı kaydedildi. Yaşamak için Fethiye'yi seçen yabancıların uyruklarında ise ilk sırayı İngilizler alıyor. İlçede yaşayan yabancıların 5 bin 200'ünü oluşturan İngilizleri sırasıyla bin 50 kişi ile Almanlar takip ediyor. Geriye kalan yabancıları ise Hollanda ve Rus vatandaşları oluşturuyor. Yabancılar, ağırlıklı olarak belde ve köylerde yaşamayı tercih ederken; ilçe merkezinde yaşamını sürdüren yabancı sayısının ise 3 bin civarında olduğu ifade edildi. Yabancıların Fethiye'de en yoğun olarak yaşadığı bölgeler Ölüdeniz, Çalış, Göcek, Çiftlik, Yeşil Üzümlü mahalleleri olarak dikkat çekiyor. Yerleşik yabancıların Türk toplumuyla kaynaşmak için ilk yaptıkları etkinliklerin başında, Türkçe kurslarına gitmek geliyor. Fethiye Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda açılan kurslarda her dönem 20 kursiyer Türkçe öğreniyor.

Fethiye'de 2017 yılında 320 yabancı uyruklu nikah töreni gerçekleşti. Değişik ülkelerden 72 yabancı uyruklu kadın, Türk erkekleri ile Fethiye'de nikah kıyarken; sadece İngiltere'den gelen 220 çiftin nikahı ise Fethiye'de kıyıldı.

FOTOĞRAFLI