HABER

Fethullah Gülen'den şok talimat!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2018 13:29 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ele başı Fetullah Gülen'in, örgüt üyelerine bulundukları ülkelerde her hangi bir işleri bulunmayanların ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerine gitmeleri yönünde talimat verdiği ve yaşam kılavuzu şeklinde kitapçık gönderdiği ortaya çıktı.

Fethullah Gülen'den şok talimat!

İstihbarat kaynaklarından alınan bilgiye göre, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, örgüt elamanlarını belirli ülkelerde toplamaya çalıştığı belirlendi. Yapılan araştırmalarda silahlı terör örgütünün başı Gülen'in, Ekim ayı itibariyle örgüt mensuplarının yaşadığı ülkelerde herhangi bir işleri bulunmaması halinde ABD, Kanada veya Avrupa ülkelerine gidin talimatı verdiği ortaya çıktı.

Öte yandan Türkiye'nin yurt dışında da operasyonlar düzenlemesi nedeniyle, firari FETÖ’cülerin bulundukları ülkelerde fark edilmemeleri için de “Yaşam Kılavuzu” hazırlayıp ona göre hareket etmeleri istendiği ileri sürüldü.
ABD’de hazırlandığı öğrenilen kılavuz örgütün sözde üst düzey yetkilileri tarafından belirli ülkelere yerleşen ailelere dağıtıldığı belirlendi.

ABD'de olan örgüt üyeleri için ise geçtiğimiz hafta “Amerika Birleşik Devletlerinde Yaşam ile İlgili Faydalı Bilgiler Kılavuzu” hazırlayıp ülkeye gelenlere vermeye başladıkları ortaya çıktı. Söz konusu kılavuzda ABD tarihi, kültürü ve ABD’deki adetler hakkında genel açıklamaların yanı sıra, telefon, bankacılık,araç kiralama, satın alma gibi konularda bilgilere de yer verildiği alınan bilgiler arasında yer aldı.

PARTNERBeklenen video: İşte Game of Thrones'un son sezon fragmanıBeklenen video: İşte Game of Thrones'un son sezon fragmanı
Derbi sonrası öldüren saldırıDerbi sonrası öldüren saldırı
Tek istekleri pompe hastası kızları Hiranur'u yaşatmakTek istekleri pompe hastası kızları Hiranur'u yaşatmak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fetullah Gülen FETÖ

En Çok Okunan Haberler

Evine yaptığı sistemle doğalgaz faturası ödemiyor!

Evine yaptığı sistemle doğalgaz faturası ödemiyor!

AK Parti'de şok istifa!

AK Parti'de şok istifa!

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Uzun zamandır aranıyordu! Fuhuş operasyonunda basıldı

Uzun zamandır aranıyordu! Fuhuş operasyonunda basıldı

Rıdvan Dilmen: Ersun Yanal balıklama atlar! Fenerbahçe sonuçta...

Rıdvan Dilmen: Ersun Yanal balıklama atlar! Fenerbahçe sonuçta...

Yavuz Dizdar'ın sözleri çok konuşulacak: Yakında doktora ihtiyaç kalmayacak

Yavuz Dizdar'ın sözleri çok konuşulacak: Yakında doktora ihtiyaç kalmayacak

İlginizi Çekebilir

Konya'dan kahreden şehit haberi!

Konya'dan kahreden şehit haberi!

Türkiye ve ABD anlaştı! İşte alınan kararlar

Türkiye ve ABD anlaştı! İşte alınan kararlar

Adana'da Çukurova Belediyesi'ne silahlı baskın! Ölü ve yaralılar var

Adana'da Çukurova Belediyesi'ne silahlı baskın! Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı eleman arıyor! İşte başvuru şartları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı eleman arıyor! İşte başvuru şartları

Selahattin Demirtaş'ın itirazı için karar verildi!

Selahattin Demirtaş'ın itirazı için karar verildi!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Seçim zamanı yine başladı uyduruk haberler.
2002'den 2015'de devlet kurumlarının, ordunun işleyişini bozdu. Görevi her türlü yasadışı yöntemi kullanarak, ülkesini demokrasiden Ortadoğu diktatörlüğüne dönüştürmekti. Amacına ulaştığı anda da, örgütünü feshetti. Şimdi yeni vatanında başarısının ve emekliliğinin tadını çıkarıyor.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözü tarih kitabına girdi

Erdoğan'ın o sözü, dünyayı ayağa kaldırmıştı! Flaş gelişme

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, hastanede tedavi altına alındı

Mustafa Akıncı hastaneye kaldırıldı

Marmara Depremi'nde kimsesizler mezarlığına defnedilenler için aileler DNA testi yaptırıyor

Bu iddia doğruysa... Kimsesizler mezarları açılıyor ve...

Melih Gökçek oy oranlarını paylaştı!

Melih Gökçek oy oranlarını paylaştı!

Hamza Hamzaoğlu'na kötü haber!

Hamza Hamzaoğlu'na kötü haber!

Konya'dan kahreden şehit haberi!

Konya'dan kahreden şehit haberi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.