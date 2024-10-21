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Fethullah Gülen'i öven yayıncılar mercek altında! RTÜK harekete geçti: "Hiçbir yayıncı, terörü ve teröristi öven yayınlar yapamaz"

21.10.2024 16:34
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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü üzerine televizyonda hain terörist başını öven söylemler RTÜK tarafından mercek altına alındı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den açıklama geldi.

Fethullah Gülen'i öven yayıncılar mercek altında! RTÜK harekete geçti: "Hiçbir yayıncı, terörü ve teröristi öven yayınlar yapamaz"

Hain terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fethullah Gülen'in ölümü Türkiye'nin en sıcak gündem maddesi haline geldi. Hainin ölümü üzerine bazı yayın organlarında övgü içerikli söylemlerde de bulunuldu. Bu durum RTÜK'ü harekete geçirdi.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN: FETÖ İLE MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda, elebaşı Gülen'in ölümüne ilişkin "Millete ihanet etti, vatansız öldü. Millî iradeye kast eden hain FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu şâd olsun" mesajını verdi.

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FETÖ ELEBAŞINI ÖVEN YAYINCILAR MERCEK ALTINDA

Şahin, daha sonraki paylaşımında basında yer alan, Gülen hakkında övgü içerikli yayınlara dikkat çekerek şunları kaydetti:

Yetki alanımızda bulunan bazı yayın organlarında FETÖ elebaşı hakkında sergilenen kabul edilemez söylemler Üst Kurulumuzun takibindedir. Hiçbir yayıncı, terörü ve teröristi öven yayınlar yapamaz.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fethullah Gülen Ebubekir Şahin rtük
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