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Fethullah Gülen'le fotoğraf çektiren Afif Demirkıran'a kritik görev

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 09:30 | Son Güncelleme

Eski Siirt Milletvekili Afif Demirkıran, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı’na atandı. Demirkıran'ın 2012’de Fethullah Gülen’i ziyaret eden bir heyetin içinde bulunduğu hatta fotoğraf çekildiği ortaya çıktı

Fethullah Gülen'le fotoğraf çektiren Afif Demirkıran'a kritik görev

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre, 2012 yılında ABD'ye giderek Fetullah Gülen ile görüşen ve hatıra fotoğrafı çektiren 12 milletvekilinden biri daha parti yönetimine getirildi. Mustafa Hamarat'ın (eski Ordu Milletvekili) Genel Sekreter Yardımcısı olmasından sonra eski Siirt Milletvekili Afif Demirkıran da Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı'na yeniden atandı.

GENEL BAŞKANIN ONAYIYLA!

Demirkıran'la birlikte bu göreve Meryem Göka, Sena Nur Çelik, Emre Ete, Mehmet Ceylan, Zafer Sırakaya ve Burhan Kayatürk getirildi. Dış İlişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz, yardımcıların genel başkanın onayıyla belirlendiğine dikkat çekti.

ZİYARET ETMİŞ

Bazı milletvekilleri, Boston şehrinde Gülen cemaati tarafından organize edilen Kültür Günleri programına katılmış, daha sonra da Pensilvanya'ya geçip Gülen'i ziyaret etmişti.

Pensilvanya gezisine katılan ve o tarihte milletvekili olan 12 isimden 5'i (İlknur İnceöz, Osman Ören, İsmail Tamer, Vedat Demiröz ve Bayram Özçelik) yeniden milletvekili seçilmişti.

Eski Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya ise FETÖ firarisi olarak kaçak durumda.

Eski Giresun Milletvekili Adem Tatlı ise Tarım Bakanlığı'na bağlı Tareks'e genel müdür oldu.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Fethullah Gülen Afif Demirkıran

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Bu fotoğraf sayesinde zaten o göreve getirilmiştir
ZATEN YILLARCA BERABER DEGILLERMIYDI
şaşırdım mı HAYIR!
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