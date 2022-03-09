HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fethullah Gülen öldü mü? İddialar doğru mu? Fethullah Gülen zehirlendi mi?

Fethullah Gülen öldü mü? İddialar doğru mu? Fethullah Gülen zehirlendi mi?

09.03.2022 06:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fethullah Gülen hakkında gece yarısı sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımda bulunuldu. Fethullahçı Terör Örgütü liderinin öldüğü iddia edildi. Bu iddia üzerine sosyal medyada yapılan paylaşımlar ile basında yer alan haberler sonrası Fethullah Gülen öldü mü? İddialar doğru mu? Fethullah Gülen zehirlendi mi? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte detaylar....

Fethullah Gülen öldü mü? İddialar doğru mu? Fethullah Gülen zehirlendi mi?

Fethullah Gülen, Amerika Birleşik Devletleri Merkezli bir kitap yayıncısının sosyal medya hesabından yapılan paylaşım sonrası gündem oldu. Fethullahçı Terör Örgütü liderinin öldüğü önesürüldü. Bu iddia üzerine sosyal medyada çok sayıda paylaşımda bulunuldu. Peki Fethullah Gülen öldü mü? İddialar doğru mu? Fethullah Gülen zehirlendi mi? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

FETHULLAH GÜLEN ÖLDÜ MÜ?

Gece yarısı Twitter'da 15 Temmuz darbe girişimini planlayan Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü öne sürüldü.

Fethullah Gülen'in öldüğü iddiası ilk olarak New Jersey'de bulunan bir kitap yayıncısı tarafından paylaşıldı.

Fethullah Gülen öldü mü?

FETHULLAH GÜLEN ZEHİRLENDİ Mİ?

Söz konusu paylaşımda Gülen'in öldüğü ve FETÖ'yü Cevdet Türkyolu'nun temsil edeceği belirtilerek taziye mesajı paylaşıldı.

Paylaşılan Tweetler daha sonra silindi.

Fethullah Gülen öldü mü?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Biden duyurdu! ABD'den Rusya'ya bir darbe daha Biden duyurdu! ABD'den Rusya'ya bir darbe daha
Dünya ısı haritası yayınlandı! Türkiye’ye kutup soğuğu geliyor…Dünya ısı haritası yayınlandı! Türkiye’ye kutup soğuğu geliyor…
Anahtar Kelimeler:
fetö Fethullah Gülen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Shell özür dileyerek duyurdu! Tüm benzin istasyonlarını...

Shell özür dileyerek duyurdu! Tüm benzin istasyonlarını...

Biden duyurdu! ABD'den Rusya'ya bir darbe daha

Biden duyurdu! ABD'den Rusya'ya bir darbe daha

Polonya'nın Ukrayna için MİG-29 teklifine Pentagon'dan yanıt

Polonya'nın Ukrayna için MİG-29 teklifine Pentagon'dan yanıt

Rusya duyurdu! "Saat 10.00 itibarıyla..."

Rusya duyurdu! "Saat 10.00 itibarıyla..."

Benzin ve motorine zam geldi

Benzin ve motorine zam geldi

Denetimde 4 bin 500 koli ayçiçek yağını gören Vali, görevliye böyle çıkıştı

Denetimde 4 bin 500 koli ayçiçek yağını gören Vali, görevliye böyle çıkıştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.