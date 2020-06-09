Fethullah Gülen Soruşturmalarında 414 Kişi İçin Gözaltı Kararı

Türkiye’de Fethullah Gülen yapılanmasının askeri ayağıyla ilgili soruşturmalar kapsamında 414 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Anadolu Ajansı’na göre Gülen hareketinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hava Kuvvetleri ve jandarma yapılanmasına yönelik İstanbul, İzmir, Ankara ve Konya merkezli bir dizi ilde operasyonlar yürütüldü.

İzmir’de 2004-2016 yılları arasında astsubay ve subay alımları için yapılan mülakat sınavlarında yapılan usulsüzlükler nedeniyle, toplam 26 ilde 181’i muvazzaf 191 şüpheli için operasyon başlatıldı, 160 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’daysa kamu görevlerine devam eden 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı. Bunlar arasında askeri personel, doktor ve öğretmenler olduğu belirtildi. Şu ana kadar operasyonda 86 kişi yakalandı.

Anadolu Ajansı, Ankara merkezli 14 ilde de Fethullah Gülen hareketinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada biri yarbay 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini ve 25'inin yakalandığını bildirdi.

Gülen’in jandarmadaki yapılanmasına yönelik Ankara merkezli soruşturmada da biri eski albay, biri muvazzaf binbaşı 8 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Ajansa göre Konya'da daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bunlara "mahrem imamlık" yaptıkları tespit edilenlerin verdiği ifadeler doğrultusunda 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Diyarbakır’daysa 16 askeri personel hafta sonunda gözaltına alındı. Salı günü bunlardan altısı için tutuklama kararı çıktı, 10’uysa serbest bırakıldı.

