Fethullah Gülen yapılanması davalarında son durum ne?

Bu arada davalarla ilgili olarak Türkiye, şimdiye kadar 101 ülkeden, yapılanma mensubu olduğu öne sürülen 750 kişinin iadesini istedi.

Yapılanmayla ilgili yeni davalar açılırken sürekli yeni gözaltı ve tutuklama haberleri de gelmeye devam ediyor.

Bu kişilerden 4 bin 906'sı tutuklu, 26 bin 862'si ise hükümlü.

Gülen yapılanması davaları kapsamında cezaevlerinde toplam 26 bin 862 kişi var.

60 bin 167 kişi hakkında da 42 bin 717 kovuşturma devam ediyor.

Bakanlığın verilerine göre, Gülen yapılanmasıyla ilgili 135 bin 708 kişi hakkında 69 bin 701 soruşturma dosyası bulunuyor.

Adalet Bakanlığı, BBC Türkçe' nin talebi üzerine 19 Şubat itibariyle bu davalardaki son durumla ilgili bilgileri paylaştı.

Yeni açılan soruşturmalar, sürekli yeni gözaltı ve tutuklama kararları ile bazı davaların karara bağlanması nedeniyle, bilanço sürekli değişiyor.

Türkiye kamuoyunda "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışması sürerken, Fethullah Gülen yapılanmasıyla ilgili davalar da devam ediyor.

Akarca, "Arşivde bulunan 10 bin 608 dosya, yargılamalarda uygulama birliğinin sağlanması ve içtihat oluşumuna katkı sağlamak amacıyla öncelikli olarak incelenerek, 16. Ceza Dairesi'ne bunların tebliğnameleri yazılmıştır" dedi.

Öte yandan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, 2019 yılında, Gülen yapılanması yargılamalarıyla ilgili 16 bin 461 dosyanın kendilerine intikal ettiğini söyledi.

Bu suçlamalar arasında, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "anayasayı ihlal", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Cumhurbaşkanına suikast" de yer alıyor.

Adalet Bakanlığı yetkilileri bakanlığın, Fethullah Gülen'in iadesi için de ABD'ye yedi kez resmi talepte bulunulduğunu belirtiyor.

Bunlardan ikisi iade edildi, 74'ünün iade talebi reddedildi. 676 kişinin iadesi ile ilgili süreç devam ediyor.

Yargıtay'a temyiz incelemesi için giden dosyalar, öncelikle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca inceleniyor, birinci derecedeki mahkemede verilmiş karar hakkında görüşü içeren tebliğname hazırlanıyor ve bu, dosyayla ilgili kararının verilmesi için Yargıtay Ceza Dairesi'ne teslim ediliyor.

15 Temmuz davaları ayrı yürütülüyor

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili davalarsa, doğrudan Gülen yapılanmasıyla ilgili olan davalardan ayrı yürütülüyor.

Darbe girişimiyle ilgili 289 davadan 274'ü sonlanmış durumda.

Bu davalarda şimdiye dek, 1.229 ağırlaştırılmış müebbet, 1.182 müebbet cezası verildi.

1.558 kişiye süreli hapis cezası verildi. Hapis süreleri 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişiyor. 2648 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.