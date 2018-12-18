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Fethullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen'e 7 yıl 6 ay hapis (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 12:50 | Son Güncelleme

ANKARA 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu yargılanan, FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Özkan ARSLAN, (DHA) - ANKARA 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu yargılanan, FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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