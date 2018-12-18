Fethullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen'e 7 yıl 6 ay hapis (1)

\u00d6zkan ARSLAN, (DHA) - ANKARA 22'nci A\u011f\u0131r Ceza Mahkemesi'nde 'silahl\u0131 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcne \u00fcye olmak' su\u00e7undan tutuklu yarg\u0131lanan, FET\u00d6\/PDY eleba\u015f\u0131 Fethullah G\u00fclen'in ye\u011feni Selman G\u00fclen, 7 y\u0131l 6 ay hapis cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131ld\u0131.PARTNER\u0130nternetsiz Okey Seninle! Metroda, otob\u00fcste, u\u00e7akta oynaKay\u0131p a\u011fabeyini arama \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131 a\u011flayarak izlediMevl\u00e2na 745\u2019inci vuslat y\u0131l\u0131nda Maltepe\u2019de an\u0131ld\u0131