Fethullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen'e 7 yıl 6 ay hapis (2) - Yeniden

Özkan ARSLAN, (DHA) - ANKARA 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu yargılanan, FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Selman Gülen'in, Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya Fethullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen ile avukatı katıldı. Savcının esas hakkında mütalaasına karşı savunma yapan Gülen, 'gaybubet evi'nde yakalandığı iddiasını kabul etmedi. Gülen, "Benim 'gaybubet evi'nde yakalandığım iddiası asılsızdır. Adı geçen evde eşimle ve çocuklarımla ikamet etmekteyim. Komşularımız ve akrabalarımız da bu evi bilmekte ve gelmektedir. Burası gizliliği olmayan bir evdir" dedi.

'BYLOCK KULLANMAK SUÇ DEĞİL'

Savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığını itiraf eden Gülen, "Eğitimim gereği Rusya'ya sık sık gidip, geldim. Burada tanığım Adnan Öztürk ile sadece çevirilerle alakalı görüştüm. Bu adamın örgüt üyesi olup, olmadığını bilmem mümkün değildir. Daha önceden verdiğim ifadelerde de açıkça belirttiğim gibi 'ByLock'u sadece Adnan Öztürk ile çevirilerle alakalı görüşmek için yükledim. Adnan Öztürk dışında kimseyle görüşmedim, yazışmadım. İçeriğinde suç teşkil eden yazışma yok. Bu nedenle herkesin kolaylıkla internet ortamında indirebileceği 'ByLock'u kullanmak suç değildir" diye konuştu.

'SOYADIM YÜZÜNDEN BURADAYIM'

FETÖ/PDY ile ilişkisi bulunmadığını ileri süren Gülen, "Soyadım Gülen olduğu için burada yargılanıyorum. Her zaman vatanıma ve aileme layık bir birey olmaya çalıştım. 2 yaşında çocuğum var. Ailemin geçimini ben sağlıyorum. Onlar dışarıda, ben içeride mağdurum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Selman Gülen'i 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

