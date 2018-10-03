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Fethullah Gülen’in Yerleşkesinde Hareketlilik

03.10.2018 20:23 | Son Güncelleme

Türkiye’nin 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olmakla suçladığı Fethullah Gülen’in Pennsylvania eyaletinde yaşadığı evin çevresinde çok sayıda polis olduğu bildirildi

Fethullah Gülen’in Yerleşkesinde Hareketlilik

Türkiye’nin 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olmakla suçladığı Fethullah Gülen’in Pennsylvania eyaletinde yaşadığı bölgede hareketlilik görüldüğü bildirildi. VOA Türkçe Yayın Bölümü’nün ulaştığı polis kaynakları Fethullah Gülen’in evinin bulunduğu Saylorsburg kasabasında polisin “bir olaya müdahale ettiğini” doğruladı.

Haberi ilk olarak Twitter’dan Nicole Walters isimli gazeteci duyurdu. Walters, “Mt. Eaton Road’da bulunan Türk yerleşkesi etrafında polis güvenlik şeridi oluşturuyor. Yerleşkenin yakınında yaşayanlar, evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıldı. Siyah kıyafetli silahlı bir kişinin arandığı bildiriliyor” mesajını paylaştı.

Daha sonra da CNN muhabiri Dianne Gallagher da, Twitter’dan paylaştığı mesajda da eyalet polisinin “Fethullah Gülen’in yerleşkesinde bir olaya müdahale ettiğini” yazdı. Polisin olayla ilgili bilgiyi bir gazeteci meslektaşına telefonla aktardığını söyleyen Gallagher’a göre olaya ilişkin başka ayrıntı paylaşılmadı.

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği de olayı doğruladı.

Bazı kaynaklara göre, Gülen’in korumaları civarda silahlı bir kişiyi fark etti ve durumu polise bildirdi.

Polisin daha sonra olay yerinden ayrıldığı bilgisi de geldi.

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