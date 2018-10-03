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Fethullah Gülen’in Yerleşkesindeki Olay Konusunda Polisten İlk Açıklama

03.10.2018 22:21 | Son Güncelleme

Türkiye’nin 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olmakla suçladığı Fethullah Gülen’in Pennsylvania eyaletinde yaşadığı evin çevresinde görülen polis hareketliliği konusunda eyalet polisi açıklama yaptı

Fethullah Gülen’in Yerleşkesindeki Olay Konusunda Polisten İlk Açıklama

Türkiye’nin 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olmakla suçladığı Fethullah Gülen’in Pennsylvania eyaletinde yaşadığı evin çevresinde kaydedilen polis hareketliliği konusunda eyalet polisinden açıklama geldi.

Pennsylvania eyalet polisinin olay konusunda kamuoyuna yaptığı açıklamaya göre olay sabah saat 08.53’te meydana geldi.

Açıklamada, Fethullah Gülen’in evi yakınlarında tamamen siyahlar giyinmiş beyaz bir şüpheli görüldüğü belirtildi. Şüphelinin güvenlik kulübesinin dışında görülmesi üzerine, Gülen’in yerleşkesinde görev yapan güvenlik personeli tarafından ateş açıldığı ve polis ekiplerinin bunun üzerine olay yerine intikal ettiği bildirildi.

Kimliği belirlenemeyen kişi olay yerinden kaçtı. Polis bölgede arama yaptı ancak şüphelinin izine rastlayamadı. Polisin açıklamasına göre olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Fethullah Gülen hareketiyle bağlantılı “The Alliance for Shared Values” (Ortak Değerler İttifakı) adlı örgüt de basın kuruluşlarına yolladığı açıklamada, olayın nasıl geliştiğini aktardı ve Türk hükümetini suçlayıcı ifadeler kullandı.

Açıklamada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Gülen destekçilerine karşı yurtdışında operasyon başlatacağına ilişkin açıklamasının ardından bu olayın yaşandığına dikkat çekildi.

Aynı açıklamada Amerikalı yetkililere, “hem Amerika içindeki hem de ülke dışındaki masum insanlara yönelik tehditler ve bu kişilere karşı atılan adımlar konusunda Türkiye’yi sorumlu tutmaya devam etmesi” çağrısı yapıldı.

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği konuyla ilgili olarak açıklama yapmadı.

Haberi ilk olarak Twitter’dan Nicole Walters isimli gazeteci duyurdu. Walters, “Mt. Eaton Road’da bulunan Türk yerleşkesi etrafında polis güvenlik şeridi oluşturuyor. Yerleşkenin yakınında yaşayanlar, evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıldı. Siyah giyimli silahlı bir kişinin arandığı bildiriliyor” mesajını paylaştı.

Daha sonra CNN muhabiri Dianne Gallagher da, Twitter’dan paylaştığı mesajda eyalet polisinin “Fethullah Gülen’in yerleşkesinde bir olaya müdahale ettiğini” yazdı. Polisin olayla ilgili bilgiyi bir gazeteci meslektaşına telefonla aktardığını söyleyen Gallagher’a göre olaya ilişkin başka ayrıntı paylaşılmadı.

Bazı kaynaklara göre, Gülen’in korumaları civarda silahlı bir kişiyi fark etti ve durumu polise bildirdi.

Polisin daha sonra olay yerinden ayrıldığı bilgisi de geldi.

Reuter Haber Ajansı, konuyla ilgili haberinde, yerleşkedeki bir güvenlik görevlisinin içeri girmeye çalışan bir kişiye uyarı ateş açtığını da yazdı.

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