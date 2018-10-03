Fethullah Gülen’in Yerleşkesindeki Olay Konusunda Polisten İlk Açıklama

Türkiye’nin 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olmakla suçladığı Fethullah Gülen’in Pennsylvania eyaletinde yaşadığı evin çevresinde kaydedilen polis hareketliliği konusunda eyalet polisinden açıklama geldi.

Pennsylvania eyalet polisinin olay konusunda kamuoyuna yaptığı açıklamaya göre olay sabah saat 08.53’te meydana geldi.

Açıklamada, Fethullah Gülen’in evi yakınlarında tamamen siyahlar giyinmiş beyaz bir şüpheli görüldüğü belirtildi. Şüphelinin güvenlik kulübesinin dışında görülmesi üzerine, Gülen’in yerleşkesinde görev yapan güvenlik personeli tarafından ateş açıldığı ve polis ekiplerinin bunun üzerine olay yerine intikal ettiği bildirildi.

Kimliği belirlenemeyen kişi olay yerinden kaçtı. Polis bölgede arama yaptı ancak şüphelinin izine rastlayamadı. Polisin açıklamasına göre olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Fethullah Gülen hareketiyle bağlantılı “The Alliance for Shared Values” (Ortak Değerler İttifakı) adlı örgüt de basın kuruluşlarına yolladığı açıklamada, olayın nasıl geliştiğini aktardı ve Türk hükümetini suçlayıcı ifadeler kullandı.