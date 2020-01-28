-
Haberler
-
HABER
-
Güncel
-
Fetih Hareketi: Filistin davasını tasfiye etme projesi olan "Yüzyılın Anlaşması"nı başarısız kılmak için direnişe ve çalışmaya başlayacağız
Fetih Hareketi: Filistin davasını tasfiye etme projesi olan "Yüzyılın Anlaşması"nı başarısız kılmak için direnişe ve çalışmaya başlayacağız
GÜNCEL
HABERLERİ
|
28.01.2020 21:58 |
Son Güncelleme
Fetih Hareketi: Filistin davasını tasfiye etme projesi olan "Yüzyılın Anlaşması"nı başarısız kılmak için direnişe ve çalışmaya başlayacağız
Okuyucu Yorumları 0 yorum