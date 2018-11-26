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Fetih Hareketi heyeti uzlaşı için Mısır'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 00:57 | Son Güncelleme

Fetih Hareketi heyeti uzlaşı için Mısır'da

Fetih Hareketi heyeti, Filistin uzlaşısı konusunda görüşmeler yapmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Fetih Hareketinden bir heyet, 2017'de imzalanan anlaşma zemininde Filistin uzlaşısının gerçekleşmesi ve ülkedeki bölünmüşlüğü sonlandırmak üzere görüşmeler yapmak için Kahire'yi ziyaret etti.

Heyette, Fetih Hareketi Merkezi Komite Üyesi ve Uzlaşı Dosyası Sorumlusu Azzam Ahmed, Merkezi Komite Üyesi Hüseyin eş-Şeyh ve Filistin İstihbarat Başkanı Macid Ferac'ın yer aldığı kaydedildi.

Filistin uzlaşısı, İsrail'le ateşkes ve Mısır'la ikili ilişkileri görüşmek üzere Kahire'ye giden Hamas heyeti ise cumartesi günü Mısır'dan ayrılmıştı.

- Filistin'deki uzlaşı çabaları

Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Bölünmüşlüğü sonlandırmak için sarf edilen çabalar neticesinde Kahire'de gerçekleştirilen müzakereler sonucu 12 Ekim 2017'de "Uzlaşı Anlaşması" imzalanmıştı. Ancak Fetih ile Hamas hareketleri arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle uygulanmasında zorluklar yaşanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fetih Hamas mısır Uzlaşı

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