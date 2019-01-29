Fetih Hareketinin Filistin'de yeni hükümet kuracağı iddia edildi

Fetih'in Hamas ile uzlaşı konusunda yaşanan aksaklıklar dolayısıyla Filistin Uzlaşı Hükümeti yerine yeni bir hükümet kurma hazırlığında olduğu iddia edildi.

Fetih'e yakın bir kaynak AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fetih merkez komitesinin perşembe akşamı Ramallah'ta düzenlediği toplantıda Hamas ile uzlaşı konusunda yaşanan aksaklıklardan dolayı Filistin Uzlaşı Hükümeti yerine yeni bir hükümet kurma konusunu görüştüklerini öne sürdü.

Toplantıda kurulması planlanan yeni hükümetin başına Fetih hareketinden isimlerin aday gösterildiğini söyleyen kaynak, toplantı sırasında ele alınan önerilerin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a iletildiğini söyledi.

Kaynak, ilerleyen zamanda Abbas başkanlığında genel seçimler ve yeni bir hükümetin kurulmasını tartışmak üzere bir toplantı yapılabileceğini ifade etti.

- Filistin uzlaşı çabaları

Fetih ve Hamas, 23 Nisan 2014'te birlik hükümeti kurulması, genel ve başkanlık seçimlerinin yapılması konusunda bir uzlaşı anlaşması metni imzalamıştı.

Uzlaşı hükümeti 2 Haziran 2014'te kurulmuş ancak iki tarafın siyasi ayrılıkları sebebiyle hükümet, İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevlerini yerine getirememişti.