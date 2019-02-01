HABER

Fetih Müzesi 200 bin ziyaretçiye ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 16:43 | Son Güncelleme

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, kısa sürede 200 bin ziyaretçi rakamına ulaşarak Bursa ve Türkiye için ne kadar önemli bir eser olduğunu bir kez daha gösterdi.Osmangazi Belediyesi’nin iftihar kaynağı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı turistlerin adeta akınına uğruyor.

Fetih Müzesi 200 bin ziyaretçiye ulaştı

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, kısa sürede 200 bin ziyaretçi rakamına ulaşarak Bursa ve Türkiye için ne kadar önemli bir eser olduğunu bir kez daha gösterdi.
Osmangazi Belediyesi’nin iftihar kaynağı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, açıldığı günden bu yana yerli ve yabancı turistlerin adeta akınına uğruyor. Yaklaşık 3 aydır tanıtım ziyaretlerine açık olan müze, iki yüz bininci ziyaretçisini de ağırlayarak Bursa’da kırılması güç bir rekora imza attı. 3 aylık sürede 50 ülkeden 200 bin kişi Fetih Müzesi’ni görme fırsatı buldu.
Yeşil bina konseptinde inşâ edilen ve dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olma özelliğini taşıyan Fetih Müzesi, mimarîsiyle herkesi kendine hayran bırakırken, misafirlerini tarihte yolculuğa çıkartıyor. Bursa’nın fethinin tasvir edildiği panoramik resmin yanı sıra Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği kronolojik sergi salonunda yer alan 16 tablo, ziyaretçileri büyülüyor. Fetih Müzesi’nin kubbe bölümünde yer alan resim ziyaretçileri, 6 Nisan 1326 yılının öğle saatlerine götürüyor. Tam panoramik olmasından dolayı 12 saniyelik bir şaşkınlık yaşayan ziyaretçiler, tek tek titizlikle çizilmiş 10 bin figürün arasında kayboluyor. Kubbe içi, kapalı bir mekâna girildiği hâlde, bir şekilde tekrar üç boyutlu dış mekâna çıkılmış duygusunu yaşatıyor. Ziyaretçiler panoramik resmi dikkatli incelediklerinde 692 yıl öncesinin Bursa’sına gidiyor ve farklı iki kültürün buluşmasına şâhitlik ediyor.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sadece Bursa’nın değil, bütün Türkiye’nin gurur kaynağı olan bir eseri hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek,“Bursa’ya gelen yerli ve yabancı turistler, Fetih Müzesi’ni gezmek istiyorlar. Müzemiz 200 yaklaşık üç ayda 200 bininci ziyaretçiyi ağırlayarak önemli bir rakama ulaştı. Müzeyi ziyaret eden herkes hayran kalarak ayrıldı. İnsanların bu tepkileri de bizlerin ne kadar özel bir eser yapmış olduğumuzu ortaya koyuyor” dedi

Fetih Müzesi 200 bin ziyaretçiye ulaştı

PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
“Askıdakiler” Nilüfer’de sergilendi“Askıdakiler” Nilüfer’de sergilendi
Kayak merkezinde düğün halayıKayak merkezinde düğün halayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım

Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de korkunç görüntü!

İstanbul'da korkunç görüntü

Tesadüfen bulundu! Görmek için yer altına iniyorlar

Tesadüfen bulundu! Görmek için yer altına iniyorlar

Eşim bana tecavüz etti, davam Türkiye'de emsal niteliğinde olabilir

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

Metin Topuz hakkındaki iddianame kabul edildi

Olay yaratmıştı! 'Metin Topuz' iddianamesi kabul edildi

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere hapis cezası

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere hapis cezası

Yayaya çarpan sürücü üzüntüden yere yığıldı!

O anları görmeye dayanamadı! Bir anda yere yığıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.