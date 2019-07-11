HABER

Fetih Müzesi su kabağında hayat buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 13:18 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi’nin geleceğe ışık tutan projelerinden ‘Panorama 1326 Bursa’ Fetih Müzesi, su kabağı işlemeciliği sanatıyla hayat buldu.Osmangazi Belediyesi’nin Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile ücretsiz olarak düzenlediği OSMEK’te su kabağı işlemeciliği kursuna katılan kursiyerler, yeniliklere açılıyor.

Fetih Müzesi su kabağında hayat buldu

Osmangazi Belediyesi’nin geleceğe ışık tutan projelerinden ‘Panorama 1326 Bursa’ Fetih Müzesi, su kabağı işlemeciliği sanatıyla hayat buldu.
Osmangazi Belediyesi’nin Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile ücretsiz olarak düzenlediği OSMEK’te su kabağı işlemeciliği kursuna katılan kursiyerler, yeniliklere açılıyor. Bursa’nın tarihî mekânlarının işlendiği kabaklar, geçmiş ve gelecek arasında köprü kuruyor. Tamâmen el işçiliği ile yapılan ‘Panorama 1326 Bursa’ Fetih Müzesi kabağı, Bursalı sanatseverler tarafından büyük ilgi görüyor. Şeyh Edebâli’nin Osman Gazi ile sohbeti, Osman Gazi’nin oğlu Orhan Gazi’ye vâsiyeti, Emir Sultan ve Çelebi Mehmed’in kılıç kuşanma merasimi, Yeşil Türbe’nin inşaatı sırasında İvaz Paşa’nın çini seçimi gibi önemli olayların anlatıldığı eser, fetih döneminin güzelliklerini yansıtıyor.
Mimarîsi ve sanat özellikleriyle dikkat çeken Fetih Müzesi’nin kursiyerleri tarafından büyük ilgi gördüğünü dile getiren kurs hocası Fatma Güler, “Müzeyi ilk gezdiğimde büyülenerek buranın bir hikâyesi olmalı dedim. Kursiyerim Ebru Aydın ile çalışmalarımıza başlayarak, eserimizi son haline getirdik. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, bizlere âdetâ ilham kaynağı oldu. Kabağımızın dışını müzede bulunan tablolardaki eserler ile içini de eski Bursa evleri, Yeşil Türbe, Uludağ, Karagöz ve Hacivat gibi objelerle süsledik. Böylece kaybolmaya yüz tutan sanatımız insanlar tarafından yeniden ilgi görmeye başladı” dedi.
El emeği göz nuru çalışmanın ortaya çıkmasında büyük emeği olan kursiyer Ebru Aydın ise böylesine güzel bir kültürel mirası Türkiye’ye kazandırdığı için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.

Fetih Müzesi su kabağında hayat buldu

Fetih Müzesi su kabağında hayat buldu

Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...
GÜNCELLEME - Kocaeli'de telefonla dolandırıcılık iddiasıGÜNCELLEME - Kocaeli'de telefonla dolandırıcılık iddiası
Rusya’dan NATO’ya misilleme Kırım tatbikatıRusya’dan NATO’ya misilleme Kırım tatbikatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Bu evde oturan leyleklere komşu oluyor

Bu evde oturan leyleklere komşu oluyor

Suriyeli hamile kadın ve bebeğini öldüren Birol Karacal ile Celal Bay'ın cezaları onandı

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

İstanbul'da trafikte otomobilini diziyle kullanan maganda kazaya davetiye çıkardı

Trafikte terör estirdi! Herkesin canını hiçe saydı

Yargı, FETÖ sahtekarlıklarını deşifre etti! Yöntemleri şaşkınlık yarattı

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Oğlunu 15 Temmuz'da şehit veren gazinin gururu

Oğlunu 15 Temmuz'da şehit veren gazinin gururu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.