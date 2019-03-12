HABER

Fetih Müzesi’nde büyüleyen defile

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 14:52 | Son Güncelleme

Mimarisi ve atmosferiyle ziyaretçileri büyüleyen Panorama 1326 Fetih Müzesi, klasik müzeciliğin dışında birbirinden farklı faaliyetlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.Bursa’nın fethinin 3 boyutlu olarak resmedildiği Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, bin kişi kapasiteli amfi sahnesiyle sosya faaliyetlerin gözdesi oldu.

Fetih Müzesi’nde büyüleyen defile

Mimarisi ve atmosferiyle ziyaretçileri büyüleyen Panorama 1326 Fetih Müzesi, klasik müzeciliğin dışında birbirinden farklı faaliyetlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
Bursa’nın fethinin 3 boyutlu olarak resmedildiği Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, bin kişi kapasiteli amfi sahnesiyle sosya faaliyetlerin gözdesi oldu. Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Giyim Üretim Teknolojileri ve Moda Tasarım Teknolojileri bölümü öğrencilerinin hazırladığı ‘Sandıktan Çıkan Zerâfet’ isimli defile, ziyaretçilerin ilgisini çekti. Geçmişten günümüze el emeği göz nuru 100 yıllık bindallı, 65 yıllık gelinlik ile birlikte toplam 35 parçanın sergilendiği defile renkli görüntülere sahne olurken, gösterim sonunda öğrenciler ayakta alkışlandı.
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Medine Çakmak, “Okulumuzun geniş arşivinden yararlandığımız defilemizde ninelerimizin, annelerimizin, komşularımızın sandıklarını açtık. El emeği göz nuru hatıralarını gün yüzüne çıkardık. Bu özel gün için bizlere katkı sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür ediyor, bizleri oldukça etkileyen müzeyi herkesin görmesini tavsiye ediyorum” dedi.

Fetih Müzesi’nde büyüleyen defile

Fetih Müzesi’nde büyüleyen defile

Meğer onlar da bağımlıymış! İşte erkeklerin en çok yaptırdığı estetikler Meğer onlar da bağımlıymış! İşte erkeklerin en çok yaptırdığı estetikler
’Bir Zamanlar İstanbul’ 15 ilçede ücretsiz olarak tiyatroseverlerle buluşuyor’Bir Zamanlar İstanbul’ 15 ilçede ücretsiz olarak tiyatroseverlerle buluşuyor
İş adamı villasında ölü bulunduİş adamı villasında ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurmuştu! Sokaklara döküldüler

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurmuştu! Sokaklara döküldüler

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

4 yaşındaki Yağmur'dan kahreden haber! Babasının gözleri önünde...

4 yaşındaki Yağmur'dan kahreden haber! Babasının gözleri önünde...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Kafasını kesip kapıya asmıştı! Akılalmaz savunma

Kafasını kesip kapıya asmıştı! Akılalmaz savunma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Siparişleri 32 yıl önce verilen halıları dokuyorlar

Siparişleri 32 yıl önce verilen halıları dokuyorlar

İş adamı villasında kafasına poşet geçirilmiş şekilde ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

Nehir korkuluklarından kendini bırakmak istedi! Korkunç anlar böyle sona erdi

Asi Nehri'nde hareketli anlar! Son anda engellendi

Son dakika: 102 kişiye ByLock'tan gözaltı kararı verildi

ByLock'tan gözaltına alınacaklar

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104.yılı kutlandı

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104.yılı kutlandı

Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonuna 114 gözaltı

Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonuna 114 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.