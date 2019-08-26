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Fetih Müzesi’nde keman resitali

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 15:05 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi, Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde keman resitali düzenledi.Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenlenen CAKA 2019 Müzik Yaz Akademisi konserine Bursalılar ilgi gösterdi.

Fetih Müzesi’nde keman resitali

Osmangazi Belediyesi, Uludağ Üniversitesi iş birliğiyle Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde keman resitali düzenledi.
Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenlenen CAKA 2019 Müzik Yaz Akademisi konserine Bursalılar ilgi gösterdi. Konserde genç müzisyenler Şecaattin Tanyerli’nin, Ahmet Adnan Saygun’un ve İranlı bestekâr Dehlavi’nin parçalarını seslendirdi. Osmangazi Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşen yaz okuluna Türkiye’nin dört bir yanından öğrencilerin katıldığını ifade eden keman virtüözü Cihat Aşkın, “2002 yılında Bursa’da başlattığımız projemizin oldukça verimli geçtiğine inanıyorum. Okulumuzda değişik yörelerden, çok yetenekli öğrenciler keşfettik. Farklı noktalarda konserler vererek halkımızın seveceği eserleri seslendirdik. Bu imkânı sunduğu için Başkanımız Mustafa Dündar’a çok teşekkür ediyorum” dedi.
Önümüzdeki yıl daha uzun soluklu çalışmalara imza atacaklarını belirten Aşkın, “Itzhak Rashkovsky, Ani Schnarch, Sevil Ulucan Weinstein, Şenol Aydın, Bahar Büyükgönenç Polat, Görkem Çalgan, İzzet Nazlıaka, Çağdaş Özkan, Tayfun İlhan’ın eğitmen olarak yer aldığı, koordinatörlüğünü Mesut Çaşka’nın yaptığı akademinin idari heyetinde bizlere Ozan Sari ve Erhan Can Dereçiçek eşlik etti. Aynı zamanda 46 öğrencimizden 40’ı keman, 4’ü viyola, 2’si ise viyola çaldı” diye konuştu.

Fetih Müzesi’nde keman resitali

Fetih Müzesi’nde keman resitali

Fetih Müzesi’nde keman resitali

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