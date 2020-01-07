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  4. Fetih Müzesi’nde mehter coşkusu

Fetih Müzesi’nde mehter coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 15:19 | Son Güncelleme

Gürsu Ayyıldız Mehteran Takımı, Bursa’nın yeni tarih ve kültür merkezi Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde ziyaretçilere görsel şölen yaşatıyor.Bursa’nın fethinin 3 boyutlu anlatıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olma özelliğiyle kısa sürede yurt içi ve yurt dışında ilgi odağı olmayı başardı.

Gürsu Ayyıldız Mehteran Takımı, Bursa’nın yeni tarih ve kültür merkezi Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde ziyaretçilere görsel şölen yaşatıyor.
Bursa’nın fethinin 3 boyutlu anlatıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olma özelliğiyle kısa sürede yurt içi ve yurt dışında ilgi odağı olmayı başardı. Açıldığı günden itibaren birçok sergi, konferans, panel ve faaliyete ev sahipliği yapan müze, her Pazar günü Gürsu Ayyıldız Mehteran Takımı’nı ağırlıyor. Toplam 20 kişilik ekipten oluşan mehteran, ziyaretçi akınına uğrayan müzede renkli görüntülere imza atıyor. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin bin kişi kapasiteli amfi sahnesinde gerçekleştirilen mehter konseri, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.

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