HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fetih Müzesi’ne özel pul

Fetih Müzesi’ne özel pul

30.01.2021 14:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Osmangazi Belediyesi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin tanıtımı ve posta hizmetlerinde kullanılmak amacıyla özel tasarlanmış pul bastırdı.

Bursa Osmangazi Belediyesi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin tanıtımı ve posta hizmetlerinde kullanılmak amacıyla özel tasarlanmış pul bastırdı. Posta pulları, ziyaretçilerin yanı sıra yurtiçi ve yurtdışındaki koleksiyonerler tarafından da büyük ilgi gördü.
Osmangazi Belediyesi, hem Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin tanıtımını sağlamak hem de müzeye gelen ziyaretçilere hatıra bırakmak adına pul bastırdı. 20 farklı çeşitte hazırlanan pullardan 8 bin adet basıldı. Pulların üzerinde, Fetih Müzesi’ndeki kronolojik sergi salonunda yer alan tablolardaki resimler ve müzeye özgü diğer objeler bulunuyor. PTT Genel Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan pullar, posta hizmetlerinde de kullanılabiliyor. Ayrıca Osmangazi Belediyesi, yurtiçi ve yurtdışı davetlerin yanı sıra gönderdiği mektup ve tebrik kartlarında da bu pulları kullanacak. Pullar, müzeye gelen ziyaretçilerin yanı sıra yurtiçi ve yurtdışındaki koleksiyonerler tarafından büyük ilgi gördü. Müzeye gelen vatandaşlar, hediyelik eşya bölümünden pulları satın alabilirken, ayrıca internet üzerinden www.Panorama1326.com.tr adresindeki e-mağaza bölümünden de satış yapılıyor. İnternet üzerinden satılan pullar, kargo ile alıcıya ulaştırılıyor. İlginin büyük olduğu pullara Almanya, Kuzey Makedonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi ülkelerin yanı sıra Muğla’dan Elazığ’a kadar Türkiye’nin dört bir yanında talep oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için korkutan senaryoTürkiye için korkutan senaryo
İstanbul'da can pazarı! Metro köprüsünden denize atladıİstanbul'da can pazarı! Metro köprüsünden denize atladı
Sabah namazı nasıl kılınır?Sabah namazı nasıl kılınır?
1/

En Çok Okunan Haberler

'Selin Komiser'e şok! Güpegündüz..

'Selin Komiser'e şok! Güpegündüz..

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Bilim Kurulu üyesinden normalleşme açıklaması

Bilim Kurulu üyesinden normalleşme açıklaması

Meteoroloji'den sarı ve turuncu uyarı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den sarı ve turuncu uyarı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Kırmızı Oda'da flaş ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Kırmızı Oda'da flaş ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti

Türkiye'nin konuştuğu kişiler İstanbul'a geldi: Korku filmi gibi

Türkiye'nin konuştuğu kişiler İstanbul'a geldi: Korku filmi gibi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca son durumu açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

Bakan Koca son durumu açıkladı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

'Kuzey Kore kendi koronavirüs aşısını üretti!'

17 bin lira harcayıp fotokapanla yakaladı! Kimliği şoke etti

17 bin lira harcayıp fotokapanla yakaladı! Kimliği şoke etti

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Normalleşme için yeni tarih verildi! Canlı yayında flaş açıklamalar

Diğer Haberler

YÖK'ten Boğaziçi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin açıklama

YÖK'ten 'Boğaziçi Üniversitesi' açıklaması: Utanç vesilesi

MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da can pazarı! Metro köprüsünden denize atladı

İstanbul'da can pazarı! Metro köprüsünden denize atladı

Trafik polisinden yürekleri ısıtan davranış! Üşüyen çocuğa montunu verdi

Sosyal medyada paylaşıldı, çok sayıda beğeni aldı

İSKİ verileri açıkladı! İşte İstanbul barajlarında son durum

Artış devam ediyor! İşte İstanbul barajlarında son durum

Amasya’da 2 bin 600 yıllık ‘Kubaba Sunağı’ bulundu

Amasya’da bulundu! 2600 yıllık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.