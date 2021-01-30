Fetih Müzesi’ne özel pul

Bursa Osmangazi Belediyesi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin tanıtımı ve posta hizmetlerinde kullanılmak amacıyla özel tasarlanmış pul bastırdı. Posta pulları, ziyaretçilerin yanı sıra yurtiçi ve yurtdışındaki koleksiyonerler tarafından da büyük ilgi gördü.

Osmangazi Belediyesi, hem Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin tanıtımını sağlamak hem de müzeye gelen ziyaretçilere hatıra bırakmak adına pul bastırdı. 20 farklı çeşitte hazırlanan pullardan 8 bin adet basıldı. Pulların üzerinde, Fetih Müzesi’ndeki kronolojik sergi salonunda yer alan tablolardaki resimler ve müzeye özgü diğer objeler bulunuyor. PTT Genel Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan pullar, posta hizmetlerinde de kullanılabiliyor. Ayrıca Osmangazi Belediyesi, yurtiçi ve yurtdışı davetlerin yanı sıra gönderdiği mektup ve tebrik kartlarında da bu pulları kullanacak. Pullar, müzeye gelen ziyaretçilerin yanı sıra yurtiçi ve yurtdışındaki koleksiyonerler tarafından büyük ilgi gördü. Müzeye gelen vatandaşlar, hediyelik eşya bölümünden pulları satın alabilirken, ayrıca internet üzerinden www.Panorama1326.com.tr adresindeki e-mağaza bölümünden de satış yapılıyor. İnternet üzerinden satılan pullar, kargo ile alıcıya ulaştırılıyor. İlginin büyük olduğu pullara Almanya, Kuzey Makedonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi ülkelerin yanı sıra Muğla’dan Elazığ’a kadar Türkiye’nin dört bir yanında talep oldu.

