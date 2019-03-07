Fetih Müzesi’ne şehir ve çevre uyum ödülü

Türkiye’nin gurur kaynağı olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Su ve Teknoloji Derneği (SUTEK) tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Su ve Çevre Konferansı’nda ‘şehir ve çevre uyum ödülü’nün sahibi oldu.

Osmangazi Belediyesi’nin kente kazandırdığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, önemli bir ödülün sahibi oldu. Yeşil bina konseptinde inşa edilen Fetih Müzesi, Su ve Teknoloji Derneği (SUTEK) tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Su ve Çevre Konferansı’nda ‘şehir ve çevre uyum ödülü’ne lâyık görüldü. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, sürdürülebilir arazi, su kullanımında etkinlik, enerji ve atmosfer, malzeme ve kaynaklar, iç hava kalitesi, tasarım konularında gerekli enerji ve çevre dostu teknik özellikleri bünyesinde taşıyor. Türk Standartları Enstitüsü “güvenli yeşil bina” kıstaslarını karşılayarak “altın belge” sahibi olan Fetih Müzesi’nin çevreye saygılı ve uyumlu ekolojik tasarımıyla örnek yapı olma özelliği ‘Şehir ve Çevre Uyum Ödülü’ ile de tescillendi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, mart ayı olağan meclis toplantısında anlamlı ödülün müjdesini verdi. Sadece Bursa’nın değil tüm Türkiye’nin gurur kaynağı olacak bir eseri hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Dündar, “Bursa’nın Uludağ, havlu, kestane şekeri gibi meşhur olan değerlerinin yanına Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni de ekledik. Artık insanlar Bursa’ya geldiklerinde Fetih Müzesi’ni gezmek istiyor. Kasım ayından bu yana 51 farklı ülkeden 300 bine yakın kişi müzeyi ziyaret etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi açılışını yapmasının ardından müzemizde günlük ziyaretçi sayısı neredeyse iki katına çıktı” dedi.

Fetih Müzesi’nin mimarî ve sanat güzelliklerinin yanı sıra çevreci bir yapı olmasıyla da dikkat çektiğine vurgu yapan Dündar, “Doğamızın korunması, çevrenin kalitelileşmesi ve doğal kaynakların korunması adına belediye olarak oldukça dikkatli hareket ediyoruz. Su ve çevre sorunu, yaşadığımız kentte insanlarımızın sorunu olarak doğrudan doğruya yerel yönetimleri de ilgilendirmektedir. Osmangazi Belediyesi olarak bu bilinç ve sorumluluk duygusuyla çalışmaktayız. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi de, çevre dostu bir bina olarak bizim bu konudaki çalışmalarımızı simgeliyor. Çalışmalarımızı gözlemleyen ve belediyemizi ödüle lâyık gören Su ve Teknoloji Derneği’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.



