HABER

Fetih Müzesi’ne şehir ve çevre uyum ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 11:56 | Son Güncelleme

Türkiye’nin gurur kaynağı olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Su ve Teknoloji Derneği (SUTEK) tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Su ve Çevre Konferansı’nda ‘şehir ve çevre uyum ödülü’nün sahibi oldu.Osmangazi Belediyesi’nin kente kazandırdığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, önemli bir ödülün sahibi oldu.

Fetih Müzesi’ne şehir ve çevre uyum ödülü

Türkiye’nin gurur kaynağı olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Su ve Teknoloji Derneği (SUTEK) tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Su ve Çevre Konferansı’nda ‘şehir ve çevre uyum ödülü’nün sahibi oldu.
Osmangazi Belediyesi’nin kente kazandırdığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, önemli bir ödülün sahibi oldu. Yeşil bina konseptinde inşa edilen Fetih Müzesi, Su ve Teknoloji Derneği (SUTEK) tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Su ve Çevre Konferansı’nda ‘şehir ve çevre uyum ödülü’ne lâyık görüldü. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, sürdürülebilir arazi, su kullanımında etkinlik, enerji ve atmosfer, malzeme ve kaynaklar, iç hava kalitesi, tasarım konularında gerekli enerji ve çevre dostu teknik özellikleri bünyesinde taşıyor. Türk Standartları Enstitüsü “güvenli yeşil bina” kıstaslarını karşılayarak “altın belge” sahibi olan Fetih Müzesi’nin çevreye saygılı ve uyumlu ekolojik tasarımıyla örnek yapı olma özelliği ‘Şehir ve Çevre Uyum Ödülü’ ile de tescillendi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, mart ayı olağan meclis toplantısında anlamlı ödülün müjdesini verdi. Sadece Bursa’nın değil tüm Türkiye’nin gurur kaynağı olacak bir eseri hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Dündar, “Bursa’nın Uludağ, havlu, kestane şekeri gibi meşhur olan değerlerinin yanına Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni de ekledik. Artık insanlar Bursa’ya geldiklerinde Fetih Müzesi’ni gezmek istiyor. Kasım ayından bu yana 51 farklı ülkeden 300 bine yakın kişi müzeyi ziyaret etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi açılışını yapmasının ardından müzemizde günlük ziyaretçi sayısı neredeyse iki katına çıktı” dedi.
Fetih Müzesi’nin mimarî ve sanat güzelliklerinin yanı sıra çevreci bir yapı olmasıyla da dikkat çektiğine vurgu yapan Dündar, “Doğamızın korunması, çevrenin kalitelileşmesi ve doğal kaynakların korunması adına belediye olarak oldukça dikkatli hareket ediyoruz. Su ve çevre sorunu, yaşadığımız kentte insanlarımızın sorunu olarak doğrudan doğruya yerel yönetimleri de ilgilendirmektedir. Osmangazi Belediyesi olarak bu bilinç ve sorumluluk duygusuyla çalışmaktayız. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi de, çevre dostu bir bina olarak bizim bu konudaki çalışmalarımızı simgeliyor. Çalışmalarımızı gözlemleyen ve belediyemizi ödüle lâyık gören Su ve Teknoloji Derneği’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Fetih Müzesi’ne şehir ve çevre uyum ödülü

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Dijital feminizm araştırmasıDijital feminizm araştırması
“Hayal kurmaktan vazgeçmeyen kadınlar başarıyı da beraberinde getirir”“Hayal kurmaktan vazgeçmeyen kadınlar başarıyı da beraberinde getirir”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

ABD'yi sarsan itiraf! Ordudayken tecavüze uğradığını açıkladı!

ABD'yi sarsan itiraf! Ordudayken tecavüze uğradığını açıkladı!

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İmsak vakti 2019: Regaip Kandili orucu için iftar vakitleri ( İstanbul, Ankara ve il il imsak - iftar vakitleri)

Kandil orucu için iftar vakti kaçta?

Büyükçekmece'de onlarca kişinin kayıtlı olduğu boş siteler görüntülendi

Yer: İstanbul! Onlarca seçmen kaydı ortaya çıktı

'Yerli Robinson' 15 yıldır adada yaşıyor!

'Yerli Robinson' 15 yıldır adada yaşıyor!

Kandil simidi tarifi: 2019 Regaip kandiliniz mutlu olsun!

Kandil simidi nasıl yapılır?

Regaip Kandili 2019: Üç ayların ilk knadili için resimli, uzun ve kısa kandil mesajları

Regaip Kandili için en güzel mesajlar

Bahçesinde buldu, iyileşene kadar yanından ayrılmadı

Bahçesinde buldu, iyileşene kadar yanından ayrılmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.