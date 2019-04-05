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Fetih Şenlikleri sempozyumla başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 16:33 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi’nin 15’ncisini düzenlediği Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri, “Kanunî Sultan Süleyman Dönemi ve Bursa Sempozyumu” ile başladı.Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde iki gün sürecek programda sempozyum öncesi ‘Minyatürlerle Kanunî Sultan Süleyman ve Divanı’ konulu serginin açılışını gerçekleştiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’nın fethini yeniden yaşayacaklarını söyledi.

Fetih Şenlikleri sempozyumla başladı

Osmangazi Belediyesi’nin 15’ncisini düzenlediği Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri, “Kanunî Sultan Süleyman Dönemi ve Bursa Sempozyumu” ile başladı.
Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde iki gün sürecek programda sempozyum öncesi ‘Minyatürlerle Kanunî Sultan Süleyman ve Divanı’ konulu serginin açılışını gerçekleştiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’nın fethini yeniden yaşayacaklarını söyledi. Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Millet Yazma Eser Kütüphane Müdürü Melek Gençboyacı ve sempozyumda konuşmacı olarak yer alan akademisyenler ile sergiyi gezen Başkan Dündar, döneme ilişkin metinler hakkında da bilgiler aldı.
Sempozyumun açılış konuşmasında etkinlikleri titizlikle yürüttüklerini ifade eden Başkan Dündar, “Her etkinlik, başlı başına çok güzel ve ciddi sonuçları olan faaliyetler. Sempozyum ise bana göre en önemlisi. Böylesine değerli bir çalışmayı Fetih Müzemiz’de gerçekleştirmek bizleri oldukça heyecanlandırıyor. Çünkü burası Osmanlı’nın kuruluş zihniyetini yansıtıyor” dedi.
Geleneksel hâle getirdikleri Fetih Şenlikleri’ni 15 yıldır gerçekleştirdiklerinin altını çizen Dündar, “Sempozyumlarımız ile her yıl bir hükümdarımızın hayatını kıymetli hocalarımızın sunumlarıyla ele alıyor ve bütün ayrıntılarıyla inceliyoruz. Bugüne kadar yaptığımız sempozyumlar ile 18 eseri bilim dünyasına kazandırdık. Böylece günümüzde tarihimizin yeniden incelenmesine katkı sağladık. İki gün sürecek sempozyumumuzda 46 yıl hükümdarlık yapmış Kanunî Sultan Süleyman’ı eserleri ve bilinmeyen yönleriyle ele alacağız” diye konuştu.
Saltanat Kapı’da başlayacak olan Fetih Yürüyüşü’ne bütün halkı davet eden Dündar, faaliyetlerin hayırlı olmasını diledi.
Fetih Şenlikleri’nde bulunmaktan oldukça mutluluk duyduğunu belirten Düzce Valisi Zülkif Dağlı, “Bizler belediyecilikte kültür sanata kalıcı eserler bırakmanın, fizikî hizmetler kadar önemli olduğunun şuurunda olan milletin evlatlarıyız. Bu anlamda başkanımızı yürekten tebrik ediyorum. 15 yıldır kesintisiz bir şekilde şenliklerin devam etmesi gerçekten takdire şâyân” dedi.
Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan da, Fetih Müzesi’ni Bursa’ya kazandıran Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı tebrik etti. Turan, “Kanunî Sultan Süleyman genç yaşta Osmanlı tahtına geçen bir sultandır. İyi bir devlet adamı ve muhteşem bir askerdir. Aynı zamanda Osmanlı sanatı Kanuni zamanında zirvedir. Böylesine önemli bir hükümdarı anmak için toplanan katılımcılara teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Gönül Tekin başkanlığında başlayan sempozyumun ilk oturumunda Prof. Dr. Feridun Emecen ‘Sultan Süleyman ve Cihanşümûl Siyaset Telâkkîsi’, Düzce Valisi Zülkif Dağlı ‘Kanuni Devri Bolu Sancağı Kanunnâmesi: Yönetim Anlayışı Üzerine Bir İnceleme’, Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu da ‘Kanunî’nin Bursa’ya Armağanı: Yeni Kaplıca’ konusunda bilgiler verdi.
Günün diğer oturumunda ise ABD’li tarihçi Heath W. Lowry, “Trabzon’dan İstanbul’a Kanuni Sultan Süleyman ve Süt Karındaşı Yahya Efendi Arasındaki İlişki” konusunda sempozyuma katkı sundu.
Konuşmaların ardından Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Millet Yazma Eser Kütüphane Müdürü Melek Gençboyacı ile Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu’na teşekkür plaketi takdim etti.

Fetih Şenlikleri sempozyumla başladı

Fetih Şenlikleri sempozyumla başladı

Fetih Şenlikleri sempozyumla başladı

Fetih Şenlikleri sempozyumla başladı

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