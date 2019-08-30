Fetih şenliklerinin en iyi kareleri ödüllendirildi

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 15’ncisi düzenlenen Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasında dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi.

Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fetih Şenlikleri’nin en iyi karelerinin belirlendiği fotoğraf yarışmasına 42 kişi toplam 204 eserle katıldı. Nisan ayı boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerde çekilen fotoğraflar, jüri üyeleri Gürsel Egemen Ergin, Kemal Kaya, Leyla Emektar, Samet Doğru ve Mehmet Uzun tarafından değerlendirildi. Yapılan değerlendirme sonucu Soğanlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül töreni Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve fotoğraf sanatçılarının iştirakiyle yapıldı.

Geleneksel hâle gelen Fetih Şenlikleri’nin bu yıl da coşkulu bir şekilde geçtiğini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Nisan ayı boyunca düzenlediğimiz şenliklerimiz sempozyum, köy şenliği, fetih yürüyüşü, tarihi kent koşusu ve fotoğraf yarışmasıyla oldukça kapsamlı bir etkinlik oluyor. 693 yıl önce temelleri atılan fethin, bugün hâlâ kutlanması oldukça önemli. Bu anlamda vatandaşlarımızın ilgisinin giderek artıyor olması bizleri mutlu ediyor. Aynı zamanda düzenlediğimiz fotoğraf yarışması, şenliklerin belleğinin oluşturulması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yardımcı oluyor. Fotoğrafın ifade gücünü kullanarak özenli çalışmalar elde ediliyor. Katılan herkesi tebrik ediyor ve başarılar diliyorum” dedi.

Jüri üyesi Gürsel Egemen Ergin ise fotoğrafların kalitesinin giderek arttığını belirterek, böylesine güzel bir fırsatı fotoğraf sanatçılarına sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.

Konuşmalarının ardından dereceye giren yarışmacılara ödülleri Başkan Dündar tarafından takdim edildi. Yarışmada birincilik başarısını elde eden İbrahim Demirel’e 4 bin, ikinci Oğuz Korkmaz’a 3 bin, üçüncü Halit Bozkuş’a 2 bin, mansiyonlar Caner Başer ve İsa Cıda’ya ise 500 TL ödül verildi. Aynı zamanda katılımcılar, toplam 33 eserin yer aldığı sergiyi gezdi.