Fetih ve Hamas uzlaşı görüşmeleri yeniden başlıyor

Fetih Hareketi yöneticilerinden Yahya Rabah, hareketi ile Hamas arasında, 2017'de imzalanan "Uzlaşı Anlaşması"nın uygulanması yönünde takvim belirlemek için yakın bir tarihte Mısır'da toplantılar gerçekleştirileceğini belirtti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Rabah, "Mısır'ın uzlaşı için yeni bir kartı yok. Kahire'de önceki anlaşmaların uygulanmasını programlama ve bunun için geniş bir takvim belirleme üzerinde çalışılacak." dedi.

Filistin uzlaşısının özüyle ilgili dosyalarda daha önce anlaşmaya varıldığını hatırlatan Rabah, "Biz şu anda tek siyasi rejim, tek hükümet ve herkesin uyacağı tek bir hukuktan başka bir şey istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fetih ve Hamas heyetlerinin yakında uzlaşıyı görüşmek üzere Mısır'a gideceğini söyleyen Rabah, toplantıların tarihine değinmeksizin, Kahire'deki gelecek toplantılarda tartışılacak en önemli noktanın; "Filistin hükümetinin Gazze Şeridi'nde yetkilerini kullanmasını sağlamak olduğuna" dikkati çekti.

Hamas tarafından ise uzlaşı görüşmelerinin yeniden başlamasına dair şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.