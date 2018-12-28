İSTANBUL (AA) - Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, "Zamanın ruhunda da bu var, büyük resmi ıskalayıp, aralarda kaybolup, bir sürü kusurlar, kabahatler bulup, kendine hiç bakamamazlık. Büyük resme bakılırsa fatih'ler yetişebilir ama devamlı kendimizi görmeyip, başkalarını küçük görüp, hataların üzerine yoğunlaşırsak o zaman ne fatih yetişir ne fetihler olur." dedi.

Okçular Vakfı tarafından düzenlenen "Fetihleri Anlamak Fatihleri Anmak" Sempozyumu İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) konferans salonunda başladı.

Sempozyumun açılışında konuşan Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, medeniyetlerin taşıyıcı kolonları, şahsiyetleri ve mimari eserleri bulunduğunu ve Fatih'lerin de taşıyıcı şahsiyetler olduğunu söyledi.

Okçular Vakfı olarak zaferleri ve fetihleri anmak için medeniyet şuurunu taşıma gayesinde olduklarını ifade eden Yıldız, bu kapsamda düzenledikleri programlardan da bahsederek, şöyle konuştu:

"Bizler her daim yüreğimizde bir fetih rüyası ve şuuruyla Okçular Vakfı ailesi olarak bu mücadelemizi verme gayreti içerisindeyiz. Fetihler ilay-ı kelimetullah içindir. İnanıyorum ki Endülüs'e kazınan 'La galibe illallah' sözü de bizim fetih anlayışımızın bir nişanesidir. Fetihleri idrak etmek, fatihleri anlama noktasında daha çok şuurlanmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu programın bir medeniyet, tarih, vatan, millet şuurunu kuşanmamıza vesile olacağına inanıyorum. 15 Temmuz'da bu şuurun capcanlı olduğunu gördük. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da aynı şuuru bütün hücrelerinde taşıyarak, tıpkı Alparslan gibi, Selahaddin Eyyubi gibi, fatih gibi bütün halkına televizyonlar aracılığıyla seslenip ‘Ölümüne, ölümüne’ demesi de aynı kararlılığın, cesaretin, şuurun yansımasıdır."