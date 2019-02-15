Fetih'ten, FKÖ'nün yasal temsilcilik vasfını kabul etmeyenlere yanıt

RAMALLAH (AA) - Fetih Hareketi Merkezi Komitesi üyesi Azzam el-Ahmed, Filistin Kurtuluş Örgütünü (FKÖ) Filistin halkının tek ve yasal temsilcisi olarak tanımayanlarla bir araya gelmeyeceklerini bildirdi.

ِAhmed, Filistin'in Sesi Radyosu'na yaptığı açıklamada, "Fetih, FKÖ'yü Filistin halkının tek ve yasal temsilcisi olarak kabul etmeyen ve 1988 yılında Filistin Ulusal Konseyi tarafından 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kuruluşunun ilan edildiği karara uymayan hiçbir tarafla aynı masaya oturmayacak." ifadesini kullandı.

Hamas'a pozisyonunu netleştirme çağrısı yapan Ahmed, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin'in, Hamas'ın ulusal projeye bağlı kalması umuduyla, halen Moskova'da bulunan Hamas yetkilisi Musa Ebu Merzuk ile iletişime geçtiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Hamas ile İslami Cihad'ın Moskova toplantılarının kapanış bildirisine imza atmamasından ötürü öfkelendiğini aktaran Ahmed, İslami Cihad'ın aynı bildiriye 2017'de, Hamas'ın da 2011 ve 2017'de imza attığını ifade etti.