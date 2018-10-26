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"Fetihten Kurtuluşa Trabzon" paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 19:45 | Son Güncelleme

Trabzon Valisi Yücel Yavuz: - "Suriye'de, Irak'ta, bölgemizde ne tür oyunların oynandığını görüyoruz. Bilinçli olmamız, farkındalığımızı sürekli artırmamız lazım" - KTÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hikmet Öksüz: - "1461 yazından itibaren bu coğrafya bir Türk yurdu olarak Türk milletine emanet edilmiş ve bugünlere gelinmiştir"

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, "Suriye'de, Irak'ta, bölgemizde ne tür oyunların oynandığını görüyoruz. Bilinçli olmamız, farkındalığımızı sürekli artırmamız lazım." dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ), Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Fetihten Kurtuluşa Trabzon" panelinde konuşan Vali Yavuz, bugünün, Trabzon'un fethinin 557'nci yıldönümü olduğunu söyledi.

Bugünlerin tarihteki öneminin kavranmasının ve gelecek nesillere anlatılmasının önemine işaret eden Yavuz, "KTÜ ve Karadeniz Araştırmaları Enstitümüz bunu en iyi şekilde yapıyor. Bu manada arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmalar, ortaya koydukları bildiriler, sunumlar tarihe not ediliyor." diye konuştu.

Yavuz, panelin önemine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah kurtuluşla değil de fetihle ilgili konuların daha çok üzerinde dururuz. Çünkü bu konuda herhangi bir milletin, ülkenin toprağında gözümüz yoktur ama dünya üzerinde oynanan oyunlara baktığımız zaman bir milletin başına neler gelebileceğini çok yakinen görüyoruz. Suriye'de, Irak'ta, bölgemizde ne tür oyunların oynandığını görüyoruz. Bilinçli olmamız, farkındalığımızı sürekli artırmamız lazım. Bu yönüyle de üzerine vazife addettiğimiz, görev verdiğimiz arkadaşlarımızın da bunu en iyi şekilde ortaya koymaları şart."

- "Bu şehir tarih boyunca önem arz etmiş bir coğrafyadır"

Açılış konuşmalarının ardından panele başkanlık eden KTÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hikmet Öksüz, Fatih Sultan Mehmet Han'ın 21 yaşında bir çağı kapatıp yeni bir çağı başlatan büyük bir cihangir olduğunu söyledi.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın yaptıkları hakkında bilgi veren Öksüz, şöyle devam etti:

"1461 yazında Trabzon fethedilerek Osmanlı topraklarına katılır. Bu şehir, bu belde tarih boyunca önem arz etmiş bir coğrafyadır. İpekyolu'nun bağlantı güzergahlarında önemli bir noktadır. Özellikle Doğu-Batı ticaretinde, Karadeniz ticaretinde ve Tuna yoluyla Avrupa'ya intikal eden malların, insanlığın hizmetine sunulmasında önemli işlevler görmüş bir şehir. Dolayısıyla bu şehri Anadolu'da devlet kurmuş, medeniyet inşa etmiş topluluklar her zaman kontrol altında tutmaya çalışmışlardır. "

Öksüz, "1071 sonrasında Selçuklular bu yolda bir mücadele vermişler ancak Trabzon'un fethi ve Türk İslam Kültür Dairesi içerisine girmesi Fatih'e nasip olmuştur. Dolayısıyla 1461 yazından itibaren bu coğrafya bir Türk yurdu olarak Türk milletine emanet edilmiş ve bugünlere gelinmiştir." dedi.

Panelde, Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan İnan ile KTÜ'den Doktor Öğretim Üyesi Miraç Tosun ve Öğretim Görevlisi Veysel Usta da konuşma yaptı.

Kurum müdürleri, akademisyenler, öğrenciler ve davetlilerin katıldığı panel sonunda, Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Abdullah Akat tarafından muhacirlik türküleri dinletisi gerçekleştirildi.

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"Fetihten Kurtuluşa Trabzon" konulu panel Trabzon

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