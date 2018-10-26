"Fetihten Kurtuluşa Trabzon" paneli

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, "Suriye'de, Irak'ta, bölgemizde ne tür oyunların oynandığını görüyoruz. Bilinçli olmamız, farkındalığımızı sürekli artırmamız lazım." dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ), Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Fetihten Kurtuluşa Trabzon" panelinde konuşan Vali Yavuz, bugünün, Trabzon'un fethinin 557'nci yıldönümü olduğunu söyledi.

Bugünlerin tarihteki öneminin kavranmasının ve gelecek nesillere anlatılmasının önemine işaret eden Yavuz, "KTÜ ve Karadeniz Araştırmaları Enstitümüz bunu en iyi şekilde yapıyor. Bu manada arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmalar, ortaya koydukları bildiriler, sunumlar tarihe not ediliyor." diye konuştu.

Yavuz, panelin önemine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah kurtuluşla değil de fetihle ilgili konuların daha çok üzerinde dururuz. Çünkü bu konuda herhangi bir milletin, ülkenin toprağında gözümüz yoktur ama dünya üzerinde oynanan oyunlara baktığımız zaman bir milletin başına neler gelebileceğini çok yakinen görüyoruz. Suriye'de, Irak'ta, bölgemizde ne tür oyunların oynandığını görüyoruz. Bilinçli olmamız, farkındalığımızı sürekli artırmamız lazım. Bu yönüyle de üzerine vazife addettiğimiz, görev verdiğimiz arkadaşlarımızın da bunu en iyi şekilde ortaya koymaları şart."