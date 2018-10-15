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Fetih'ten "meclisin feshi ve seçime gidilmesi" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 01:04 | Son Güncelleme

Devrim Konseyi 4'üncü dönem toplantısının ardından yapılan açıklamada, Parlamentonun feshedilip seçime gidilmesi çağrısı yapıldı

Fetih Hareketi Devrim Konseyi, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Merkez Konseyi'ne, parlamentonun feshedilmesi ve genel seçimlere gidilmesi çağrısında bulundu.

Ramallah'taki Filistin Devlet Başkanlığı merkezinde gerçekleştirilen Devrim Konseyi 4'üncü dönem toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, "14 Haziran 2007'den bu yana Hamas'ın yaptıkları, ulusal çalışmamızın etik kurallarına ve değerlerimizin dışına çıkmaktır. Hamas'ın bu fiileri nedeniyle parlamento görevini yerine getiremez hale gelmiştir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Merkez Konseyi'nin bu ayın sonunda düzenlenmesi beklenen toplantısında Parlamentoyu feshederek, genel seçim düzenlemesi çağrısı yapıldı.

Konseyin FKÖ'ye yaptığı çağrılar arasında, gelecek dönemde İsrail'den tedrici olarak ayrılış için bir mekanizma oluşturulması ve Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a bu konuda yetki verilmesi, İsrail ile güvenlik koordinesinin sonlandırılması ve ekonomik ilişkilerin durdurulması yer aldı.

Açıklamada ayrıca, Devrim Konseyi'nin ekim 2017'de Kahire'de Hamas ile imzalanan Filistin uzlaşı anlaşmasını uygulamaya hazır olduğu belirtildi.

Merkez Konseyi daha önce, FKÖ Yürütme Kurulunu'nu, ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına tepki olarak, İsrail'in tanınmasını askıya almakla görevlendirmiş, ayrıca İsrail ile güvenlik koordinasyonunun ve ekonomik ilişkilerin durdurulmasına karar vermişti.

Hamas Hareketi 2006 seçimlerinde 132 sandalyeli Filistin Parlamentosu'nda 76 sandalyeyi kazanmıştı. Aynı seçimlerde Fetih 43 sandalye elde ederken, geri kalan 13 sandalye ise diğer sol partiler ve bağımsızlar arasında paylaşılmıştı. Filistin'de yaşanan siyasi bölünmeyle Parlamento çalışamaz duruma gelmişti.

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El Fetih Filistin Filistin Yasama Konseyi Hamas

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