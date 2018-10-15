Fetih Hareketi Devrim Konseyi, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Merkez Konseyi'ne, parlamentonun feshedilmesi ve genel seçimlere gidilmesi çağrısında bulundu.

Ramallah'taki Filistin Devlet Başkanlığı merkezinde gerçekleştirilen Devrim Konseyi 4'üncü dönem toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, "14 Haziran 2007'den bu yana Hamas'ın yaptıkları, ulusal çalışmamızın etik kurallarına ve değerlerimizin dışına çıkmaktır. Hamas'ın bu fiileri nedeniyle parlamento görevini yerine getiremez hale gelmiştir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Merkez Konseyi'nin bu ayın sonunda düzenlenmesi beklenen toplantısında Parlamentoyu feshederek, genel seçim düzenlemesi çağrısı yapıldı.

Konseyin FKÖ'ye yaptığı çağrılar arasında, gelecek dönemde İsrail'den tedrici olarak ayrılış için bir mekanizma oluşturulması ve Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a bu konuda yetki verilmesi, İsrail ile güvenlik koordinesinin sonlandırılması ve ekonomik ilişkilerin durdurulması yer aldı.

Açıklamada ayrıca, Devrim Konseyi'nin ekim 2017'de Kahire'de Hamas ile imzalanan Filistin uzlaşı anlaşmasını uygulamaya hazır olduğu belirtildi.