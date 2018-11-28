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Fetih'ten "Mısır bize uzlaşıyla ilgili yeni bir taslak sunmadı" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 04:19 | Son Güncelleme

Fetih Hareketi Merkezi Komite Üyesi ve Uzlaşı Dosyası Sorumlusu Azzam Ahmed, Mısır'ın kendilerine uzlaşı dosyasıyla ilgili yeni bir taslak sunmadığını açıkladı - Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, Ahmed'in açıklamalarını, Mısır'ın Filistinli gruplar arasında uzlaşının sağlanması için harcadığı çabalara açıkça darbe yapmak olarak nitelendirdi

RAMALLAH (AA) - Fetih Hareketi Merkezi Komite Üyesi ve Uzlaşı Dosyası Sorumlusu Azzam Ahmed, Mısır'ın kendilerine Filistin uzlaşı dosyasıyla ilgili yeni bir taslak sunmadığını söyledi.

Ahmed, Filistin resmi televizyonuna yaptığı açıklamada, "Son Kahire ziyaretimizde bize Mısır tarafından, uzlaşıyla ilgili herhangi bir taslak sunulmadı." dedi.

Görüşmelerin Fetih hareketinin sunduğu taslak etrafında yoğunlaştığını ifade eden Ahmed, Mısır'ın, bu taslağın bölünmenin son bulması için uygun olduğuna inandığını belirtti.

Ahmed, Hamas'ın bölünmenin son bulması konusundaki iradesine güvenmediğini dile getirdi.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum da açıklamasında, Ahmed'in açıklamalarını, Mısır'ın Filistinli gruplar arasında uzlaşının sağlanması için harcadığı çabalara açıkça darbe yapmak olarak nitelendirdi.

Ahmed'in ifadelerinin, Gazze halkına yönelik açıkça tehdit içerdiğini öne süren Berhum, "Bu açıklamalar, Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde şehit olanların ailelerine, yaralılara, abluka altındaki Gazze halkının yanında duran herkese hakarettir." ifadelerine yer verdi.

2017'de imzalanan anlaşma zemininde Filistin uzlaşısının gerçekleşmesi ve ülkedeki bölünmüşlüğü sonlandırmak üzere görüşmeler yapmak üzere geçen pazar Mısır'a giden Fetih hareketi heyeti, dün Ramallah'a dönmüştü.

Filistin uzlaşısı, İsrail'le ateşkes ve Mısır'la ikili ilişkileri görüşmek üzere Kahire'ye giden Hamas heyeti ise cumartesi günü Mısır'dan ayrılmıştı.

- Filistin'deki uzlaşı çabaları

Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Bölünmüşlüğü sonlandırmak için sarf edilen çabalar neticesinde Kahire'de gerçekleştirilen müzakereler sonucu 12 Ekim 2017'de "Uzlaşı Anlaşması" imzalanmıştı. Ancak Fetih ile Hamas hareketleri arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle uygulanmasında zorluklar yaşanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fetih Hamas mısır

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