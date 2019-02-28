HABER

FETÖ ABD’deki okulları için öğretmenlik teklif ediyormuş

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 14:21 | Son Güncelleme

Eskişehir’de FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuksuz sanık yaptığı savunmada, “Bana ABD’de öğretmenlik yapmak isteyip istemeyeceğimi soruldu” dedi.Eskişehir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmada tutuksuz sanık T.A.

Eskişehir’de FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuksuz sanık yaptığı savunmada, “Bana ABD’de öğretmenlik yapmak isteyip istemeyeceğimi soruldu” dedi.
Eskişehir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmada tutuksuz sanık T.A. ve avukatı hazır bulundu. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen sanık T.A., yurtta kaldığı dönemde sohbetlere arkadaşlarını da getirebileceğini söylediklerini belirterek, "Ben 2012 yılında Afyon Lisesi’nden mezun oldum. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği ve yan dal olarak da İlköğretim Matematik Öğretmenliği okudum. 2012-2013 yılında bu yapıya ait evde kaldım. 2 ve 3. sınıfta yurtta kaldım. Yurtta kaldığım dönemlerde bu yapıya ait evlerde sohbetler oluyordu. Genelde cuma günü yapılıyordu. Evler genelde üniversiteye yakın yerlerde seçiliyordu. Benim telefonuma ByLock’u arkadaşım Ayşe H.K. yükledi. Ben 2’nci yıl devlet yurdunda kalmaya başladım. Devlet yurdundan öğrencileri sohbete getirmemiz isteniyordu. ByLock programından Ayşe H.K., bana devlet yurdundan arkadaşlarımı da sohbete getirmemi söylüyordu. Ben de yurttaki arkadaşlarımı bu sohbetlere götürdüm. Bu yapının terör örgütü olduğunu bilmiyordum" ifadelerini kullandı.

“Bana ABD’de öğretmenlik yapmak isteyip istemeyeceğim soruldu”
Sanık T.A., ABD’de öğretmenlik yapıp yapmamak istediğini sorduklarını ifade ederek, "İlk dönem bu yüzden burada kaldım. 250 lira veriyorduk ve tüm masraflarımız buradan karşılanıyordu. ByLock’umda kayıtlı olan Yasemin isimli fen lisesine giden bir öğrenci vardı. Bir de Elif olarak hatırladığım, soyadını hatırlamadığım bir şahıs vardı. Bana ABD’de öğretmenlik yapmak isteyip istemeyeceğim soruldu. Ben kabul etmedim. ByLock kullanıcı adım Yeşil Deniz’di. Bu kullanıcı adını televizyonda yayınlanan ’Yeşil Deniz’ dizisini sevdiğim için kullandım. ByLock içeriklerim doğrudur" şeklinde konuştu.

“Peygamber efendimiz zamanında da sürekli yemek verilirmiş”
Mahkemede başkanının ‘Bu sohbetlerde neden sürekli maklube yapılmasının sebebi ne?’ sorusuna cevap veren sanık, "Ben de bunu merak ediyordum bu yüzden gidip sordum. Peygamber efendimiz zamanında da toplu olarak yemek yedirilirmiş. Sohbet evlerinde de bu nedenle maklube yapılıyormuş" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

PARTNER'Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak''Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak'
'Mavi Vatan Tatbikatı'nda savaş gemileriyle top atışı (3)'Mavi Vatan Tatbikatı'nda savaş gemileriyle top atışı (3)
Öğretmenlikten ihraç edilen FETÖ şüphelisi, Ayvacık'ta yakalandıÖğretmenlikten ihraç edilen FETÖ şüphelisi, Ayvacık'ta yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.