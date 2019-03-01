FETÖ abilerini kaçıran şahıslar adliyeye sevk edildi

FETÖ’nün önemli isimlerini yurt dışına kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin sivil yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında şüpheli şahıslar hakkında yakalama kararı çıkarıldı. FETÖ’nün önemli isimlerini yurt dışına kaçıran ve örgüt mensuplarının çocuklarına eğitim vermek adına kaçak dershane çalıştırdığı tespit edilen 7 kişi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından Kocaeli, İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 şüpheli Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

