FETÖ abisinden "şok mangaları" itirafı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) talimatları doğrultusunda örgütten olmayan askeri öğrencileri "şok mangası" uygulamasına tabi tuttuğu öne sürülen eski üsteğmen Ayhan Yeşilkaya'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ayhan Yeşilkaya ve avukatı katıldı.

Duruşmada, tanık olarak dinlenen Ömer A, sanık Ayhan Yeşilkaya'nın örgüt içindeki "abisi" olduğunu belirtti. Üniversite döneminde örgüt evinde kaldığını anlatan Ömer A, okulunu bitirmesinin ardından örgütün kendisini Ankara'ya gönderdiğini bildirdi.

Örgüt içinde Kara Harp Okulu yapılanmasında görev aldığını kaydeden Ömer A, Ayhan Yeşilkaya ile 2012'de tanıştıklarını ve düzenli olarak görüştüklerini ifade etti. Kendisinin kod adının "Yusuf" olduğunu söyleyen Ömer A, sanığın kod adının ise "Fırat" olduğunu belirtti.

Kendisiyle birlikte 6 kişinin Kara Harp Okulundan sorumlu olduklarını kaydeden Ömer A, herkesin 40 veya 50 arası öğrencisinin bulunduğunu ve ara ara toplantı yaptıklarını söyledi.