HABER

FETÖ abisinden "şok mangaları" itirafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 18:18 | Son Güncelleme

FETÖ mensubu olmayan askeri öğrencileri "şok mangası" uygulamasına tabi tuttuğu iddia edilen eski üsteğmen Ayhan Yeşilkaya'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi - Tanık Ömer A: - "2012'de İzmir'de yapılan intibak eğitiminde örgütle bağı olmayan askeri öğrenciler, gruplara ayrılarak şok mangasına alındı" - "Toplantılarda örgütün okuldan tasfiye etmek istediği kişilerle ilgili konuşma geçiyordu. Mesela kazanamayacağımız kişilerle ilgili 'okuldan gönderelim' diye karar alıyorduk. Bir kaç gün sonra o kişinin gönderildiğini duyuyorduk"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) talimatları doğrultusunda örgütten olmayan askeri öğrencileri "şok mangası" uygulamasına tabi tuttuğu öne sürülen eski üsteğmen Ayhan Yeşilkaya'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ayhan Yeşilkaya ve avukatı katıldı.

Duruşmada, tanık olarak dinlenen Ömer A, sanık Ayhan Yeşilkaya'nın örgüt içindeki "abisi" olduğunu belirtti. Üniversite döneminde örgüt evinde kaldığını anlatan Ömer A, okulunu bitirmesinin ardından örgütün kendisini Ankara'ya gönderdiğini bildirdi.

Örgüt içinde Kara Harp Okulu yapılanmasında görev aldığını kaydeden Ömer A, Ayhan Yeşilkaya ile 2012'de tanıştıklarını ve düzenli olarak görüştüklerini ifade etti. Kendisinin kod adının "Yusuf" olduğunu söyleyen Ömer A, sanığın kod adının ise "Fırat" olduğunu belirtti.

Kendisiyle birlikte 6 kişinin Kara Harp Okulundan sorumlu olduklarını kaydeden Ömer A, herkesin 40 veya 50 arası öğrencisinin bulunduğunu ve ara ara toplantı yaptıklarını söyledi.

Ömer A, FETÖ'nün 2012'de askeriye içinde ciddi bir yapılanmaya ulaştığını belirterek, "2012'de İzmir'de yapılan intibak eğitiminde örgütle bağı olmayan kişileri gruplara ayırıyor, şok mangalarına alıyorlardı. Abiler tarafından takım komutanlarına talimat verildiğini duydum." diye konuştu.

Mahkeme başkanının "Ayhan Yeşilkaya'ya böyle talimat verildiğini duydun mu?" şeklindeki sorusu üzerine Ömer A, "Benden sorumlu abim Ayhan ile bire bir görüşüyordu. Ayhan'ın kötü muamele yaptığını ben gözümle görmedim ama okulda okuyan çocuklar bunu anlatacaktır." dedi.

Ömer A, mahkeme başkanının "Toplantı sırasında 'öğrencilere kötü uygulama yaptık' deniliyor muydu?" sorusuna, "Toplantılarda örgütün okuldan tasfiye etmek istediği kişilerle ilgili konuşma geçiyordu. Mesela kazanamayacağımız kişilerle ilgili 'okuldan gönderelim' diye karar alıyorduk. Birkaç gün sonra o kişinin gönderildiğini duyuyorduk." karşılığını verdi.

Tanığın dinlenilmesinin ardından davaya katılan sıfatıyla dahil olan öğrenciler söz alarak, sanığın kendilerine mobbing uyguladığını, haksız yere cezalar verdiğini anlattı. Askeri öğrenciler, yapılan baskılara daha fazla dayanamayarak okuldan ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Türkiye'de bir benzeri daha yok! Gören hayran kalıyor Türkiye'de bir benzeri daha yok! Gören hayran kalıyor
51 ilde narkotik uygulaması: Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadı51 ilde narkotik uygulaması: Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadı
Sahil Güvenlik Komutanlığı: Son bir haftada 1035 düzensiz göçmen yakalandıSahil Güvenlik Komutanlığı: Son bir haftada 1035 düzensiz göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan 'Murat Karayılan' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'Murat Karayılan' açıklaması

Samimi sözler: Sevişme sahnelerinde...

Samimi sözler: Sevişme sahnelerinde...

Canlı yayında Survivor sürprizi! 2. yarışmacı...

Canlı yayında Survivor sürprizi! 2. yarışmacı...

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Erkek arkadaşının ailesiyle tanışmaya gitmişti, ölüme atladı

Erkek arkadaşının ailesiyle tanışmaya gitmişti, ölüme atladı

Erdoğan'ın avukatından 'Man Adası' davası açıklaması

Erdoğan'ın avukatından 'Man Adası' davası açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Feci ölüm! Yıkıldılar

Feci ölüm! Yıkıldılar

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acı olay! Evinin kapısında asılı bulundu

Evinin kapısında asılı bulundu!

İstanbul'da yakalanan FETÖ'nün sözde 'tıp imamı' tutuklandı

'Tıp imamı' tutuklandı

Bursa'da bir günde 5 kilogram trüf mantarı topladı, zengin oldu!

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

İntihar mektubunu cebinde buldu, son anda yetişti, hayatını kurtardı

Film gibi olay! Montunun cebinde intihar mektubu buldu ve...

İran 'düşürdük' dedi! Pentagon'dan açıklama geldi

Tansiyonu yükselten olayda yeni gelişme! Pentagon açıkladı

Adana'da bıçaklandığını ailesinden saklayan kız öğrenci hastaneye kaldırıldı

Bıçaklandığını ailesinden gizledi! Bugün okulda fenalaşınca hastaneye kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.