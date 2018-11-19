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FETÖ 'askeri mahrem yapılanması' operasyonunda 50 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 11:37 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ankesörlü hatlar üzerinden ardışık olarak arandığı tespit edilen aralarında muvazzafların da bulunduğu; 20 subay ve 30 astsubay hakkında gözaltı kararı aldı.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ankesörlü hatlar üzerinden ardışık olarak arandığı tespit edilen aralarında muvazzafların da bulunduğu; 20 subay ve 30 astsubay hakkında gözaltı kararı aldı. Tekirdağ merkezli başlatılan operasyonda 25 ilde eş zamanlı gözaltılar başladı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'askeri mahrem yapılanması' içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve halen aralarında orduda aktif görevde bulunan 1'i kadın, 2'si doktor çeşitli rütbelerdeki 20 subay ile 30 astsubay olmak üzere 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Tekirdağ merkezli 25 ilde başlatılan eş zamanlı operasyonda gözaltı kararı verilen şüphelilerin ankesörlü hatlar üzerinden ardışık olarak arandığı belirlendi. Başsavcılığın talimatı üzerine Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri gözaltı işlemlerine başladı.

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