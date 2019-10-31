FETÖ astsubaylık sınav sorularını çalmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılanmasına tanık beyanlarıyla devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı.

Tanık sıfatıyla dinlenen FETÖ itirafçısı eski astsubay Uğur K. olay tarihinde Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yaptığını, FETÖ ile öğrencilik yıllarında tanıştığını anlattı.

Darbe girişimi öncesine kadar örgütle bağının devam ettiğini belirten Uğur K, astsubaylığa hazırlandığı dönemde FETÖ mensuplarının kendisine yardımcı olduğunu ve sınav sorularını örgüt mensuplarına verdiklerini söyledi.

Tanık Uğur K. "Sınav sorularını bize verdiler. Bucak sorumlusu olan Cüneyt diye bildiğimiz kişi tarafından verildi sorular. Bunun üstünde bir de Burdur sorumlusu vardı ancak ben onu tanımıyorum. Bizi örgüt evine götürdüler, burada slayt halinde sınavda çıkacak soruları bize gösterdiler. Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ettirdiler, 'Soruları bizden aldığınızı kimseye söylemeyin.' dediler." diye konuştu.