FETÖ bahanesiyle profesörü de dolandırmışlar

İZMİR (AA) - YUSUF SOYKAN BAL - İzmir'de aralarında bir profesörün de bulunduğu mağdurları telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan iki kişiden biri tutuklandı, diğeri elektronik kelepçe takılarak salıverildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.G'nin telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişilerce banka hesaplarının FETÖ'ye para göndermek için kullanıldığı bahanesiyle dolandırıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Mağdurun, kendisini arayan kişilere Bayraklı 244 Sokak'a 23 bin 500 lira ile 5 bin 300 avro bıraktığını söylemesi üzerine yürütülen çalışma sonucu olayın K.Ç. ve M.B. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Şüpheliler, Basmane'deki otele düzenlenen operasyonla yakalandı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, zanlıların biri profesör iki kişiyi daha aynı yöntemle dolandırdığını ortaya çıkardı.

Bir hastanede profesör olarak görev yapan H.M.B.D'yi (55) de aynı tarihlerde iş yeri telefon numarasından arayan kişinin kendisini "İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Bilişim Suçları İstihbarat Oda Başkanlığı polis memuru" olarak tanıttığı ve dolandırdığı belirlendi.