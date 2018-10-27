"FETÖ, beni hedef haline getirdi"

15 Temmuz gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan, Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu'yu ziyaret etti.

Ziyarette, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da bulundu. Emniyet Müdürlüğüne gelişinde polislerle selamlaşan Aslan, meslektaşlarına başarılar diledi.

Vali Haktankaçmaz, ziyarette yaptığı konuşmada, Turgut Aslan'la daha önce birlikte çalıştıklarını belirterek, 15 Temmuz'da ülkenin uçurumun kenarından döndüğünü söyledi.

Uçurumun kenarından Turgut Aslan gibi kahramanların sayesinde dönüldüğünü vurgulayan Haktankaçmaz, "O gece aldığım en üzücü haberdi. Hayatta olduğunu öğrenince de bir o kadar sevinmiştim. Ben kendisinin şahsında 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Bir Türk vatandaşı olarak Turgut Bey'e de ülkeyi uçurumun kenarından aldığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Rabbim acil şifalar versin." diye konuştu.

Turgut Aslan da daha önce FETÖ ile ilgili arkadaşlarıyla bir rapor hazırladıklarını ve mahkemeye verdiklerini anlatarak, mahkemenin raporu onayladığını dile getirdi.