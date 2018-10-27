HABER

"FETÖ, beni hedef haline getirdi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 15:19 | Son Güncelleme

15 Temmuz gazisi TEM Daire Başkanı Turgut Aslan: - "FETÖ hakkında hazırladığım raporu savcılara gönderdim. FETÖ, bu rapora çok bozuldu ve beni hedef haline getirdi. Televizyon kanallarında ve gazetelerinde beni hedef haline koydu"

15 Temmuz gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan, Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu'yu ziyaret etti.

Ziyarette, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da bulundu. Emniyet Müdürlüğüne gelişinde polislerle selamlaşan Aslan, meslektaşlarına başarılar diledi.

Vali Haktankaçmaz, ziyarette yaptığı konuşmada, Turgut Aslan'la daha önce birlikte çalıştıklarını belirterek, 15 Temmuz'da ülkenin uçurumun kenarından döndüğünü söyledi.

Uçurumun kenarından Turgut Aslan gibi kahramanların sayesinde dönüldüğünü vurgulayan Haktankaçmaz, "O gece aldığım en üzücü haberdi. Hayatta olduğunu öğrenince de bir o kadar sevinmiştim. Ben kendisinin şahsında 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Bir Türk vatandaşı olarak Turgut Bey'e de ülkeyi uçurumun kenarından aldığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Rabbim acil şifalar versin." diye konuştu.

Turgut Aslan da daha önce FETÖ ile ilgili arkadaşlarıyla bir rapor hazırladıklarını ve mahkemeye verdiklerini anlatarak, mahkemenin raporu onayladığını dile getirdi.

Mahkemenin, raporu daha sonra Yargıtay'a gönderdiğini ve orada da onaylandığını aktaran Aslan, şöyle konuştu:

"FETÖ hakkında hazırladığım raporu savcılara gönderdim. FETÖ, bu rapora çok bozuldu ve beni hedef haline getirdi. Televizyon kanallarında ve gazetelerinde beni hedef haline koydu. Bana davalar açtılar. Kiminden beraat ettim, kiminde de mahkeme yargılanmasına yer yok kararı verdi. Ben 5 kez beyin ameliyatı oldum ve 5 ay yoğun bakımda kaldım. Uyandığımda, 'bu ülkede demokrasi var mı, FETÖ başarılı oldu mu? FETÖ başarılı olduysa demokrasi, halk ve bizler kaybettik, eğer başarılı olamamışsa demokrasi ve halk kazandı' demişim. İyi ki FETÖ kazanmadı."

Emniyet Müdürü Çorumlu ise Turgut Aslan'ın yüreği ve kalbi vatan için atan bir ağabeyleri olduğunu, kendisinden çok şey öğrendiklerini ifade etti.

Haktankaçmaz, Saygılı ve Çorumlu, Aslan'a çeşitli hediyeler verdi.

PARTNERSaat 22.20'de mutlaka seks yapın işte inanılmaz nedeni!Saat 22.20'de mutlaka seks yapın işte inanılmaz nedeni!
Hakkari'de 'Halk Koşusu'Hakkari'de 'Halk Koşusu'
Bakırköy'de TIR köprü altına sıkıştı, trafik yoğunluğu oluştu Bakırköy'de TIR köprü altına sıkıştı, trafik yoğunluğu oluştu 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ziyaret

En Çok Okunan Haberler

'Bahçeli'den zılgıtı yediler'

'Bahçeli'den zılgıtı yediler'

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Erdoğan'dan AK Partililere şok uyarı! 'Müdahale etmekten bıktım'

Erdoğan'dan AK Partililere şok uyarı! 'Müdahale etmekten bıktım'

Hem gönlünü hem de parasını kaptırdı! Sonrası rezalet

Hem gönlünü hem de parasını kaptırdı! Sonrası rezalet

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

İlginizi Çekebilir

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Kar İstanbul'un kapısına kadar dayandı! Meteoroloji 3 ili daha uyardı

Kar İstanbul'un kapısına kadar dayandı! Meteoroloji 3 ili daha uyardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

Liderlerin güzergahında Emniyet'i alarma geçiren olay

Liderlerin güzergahında Emniyet'i alarma geçiren olay

YÖK açıkladı! Okul Tanıma Belgesi de e-Devlet'te

YÖK açıkladı! Okul Tanıma Belgesi de e-Devlet'te

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Şanlıurfa'da milyonluk atlar Batı Nil virüsü yüzünden öldü

Şanlıurfa'da milyonluk atlar Batı Nil virüsü yüzünden öldü

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.