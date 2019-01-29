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FETÖ bölge sorumluları ile by lock yazışmaları çıkan sanığa 8 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 15:08 | Son Güncelleme

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün gizli iletişim ağı olan by lock kullandığı ve by lock içeriklerinde örgütün sözde büyük bölge sorumluları ile görüştüğü tespit edilen tutuklu sanığa 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.Kayseri 2.

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün gizli iletişim ağı olan by lock kullandığı ve by lock içeriklerinde örgütün sözde büyük bölge sorumluları ile görüştüğü tespit edilen tutuklu sanığa 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık stajyer muhasebeci E.B. ile avukatı hazır bulundu. Bank Asya hesabı olan, kriptolu haberleşme aracı by lock görüşmelerinde örgütün sözde büyük bölge sorumluları ile içerikler ele geçirilen ve bu suçtan tutuklu yargılanan E.B. üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, by lock isimli programı kullanmadığını iddia etti. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık E.B.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.
-Öğrenciye by lock cezası
Aynı mahkemede FETÖ/PDY soruşturması kapsamında başka dosyada by lock kullandığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan öğrenci S.A. da ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

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