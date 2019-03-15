HABER

FETÖ borsasının çete lideri yeniden gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 23:15 | Son Güncelleme

BURSA'da kurduğu çete aracılığıyla FETÖ sanıklarına para karşılığı tahliye sözü vermek suçundan 9 aydır tutuklu bulunan ve bir hafta önce duruşmada tahliye edilen Eyüp Ensar Ç., Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine bugün aynı suçtan yeniden gözaltına alındı.  Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt şüphelilerinin lehine karar vermeleri için hakim ve savcılar üzerinde baskı kurduğu ve bunun karşılığında sanıklardan rüşvet aldığı iddiasıyla geçen yıl Temmuz ayında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çete üyesi 9 kişi gözaltına alındı.

FETÖ borsasının çete lideri yeniden gözaltına alındı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da kurduğu çete aracılığıyla FETÖ sanıklarına para karşılığı tahliye sözü vermek suçundan 9 aydır tutuklu bulunan ve bir hafta önce duruşmada tahliye edilen Eyüp Ensar Ç., Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine bugün aynı suçtan yeniden gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt şüphelilerinin lehine karar vermeleri için hakim ve savcılar üzerinde baskı kurduğu ve bunun karşılığında sanıklardan rüşvet aldığı iddiasıyla geçen yıl Temmuz ayında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çete üyesi 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler görülen duruşmalarında belirli aralıklarla serbest kaldı. Davadaki tek tutuklu sanık olan ve suç örgütünün lideri olduğu öne sürülen Eyüp Ensar Ç. de 8 Mart'taki duruşmada tahliye edildi.
Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sanık kalmazken, Bursa Cumhuriyet başsavcılığı Eyüp Ensar Ç.'nin tahliye kararına itiraz etti. İtiraz üzerine hakkında yeniden yakalama kararı verilen Eyüp Ensar Ç. aynı suçlamayla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulaması devam eden Eyüp Ensar Ç.'nin, işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Korkunç bilanço! Meğer minibüslerde... Korkunç bilanço! Meğer minibüslerde...
Önce kaza yaptı sonra aracı yandıÖnce kaza yaptı sonra aracı yandı
Isparta’daki Silahlı Suç Örgütü Davası Haziran ayına ertelendiIsparta’daki Silahlı Suç Örgütü Davası Haziran ayına ertelendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Yüksekova'da yılan zehri ele geçirildi

Yüksekova'da ele geçirildi! Öldürücü...

Oyuncak silahlı soyguncu tutuklandı

Oyuncak silahla PTT'yi soydu!

Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Uyurken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Akılalmaz olay! 10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.